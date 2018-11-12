Футболист Баварии ударил журналиста после проигранного матча

Футболист мюнхенской Баварии Франк Рибери после поражения от дортмундской Боруссии в чемпионате Германии ударил журналиста Патрика Гийю.

Как сообщает Sport.de, футболист и журналист встретились возле командного автобуса Баварии. Они обменялись эмоциональными репликами, после чего Рибери ударил Гийю в грудь и дал три пощечины.

Отмечается, Рибери остался недоволен критикой в свой адрес со стороны Гийю, который, в частности, обвинил его в двух пропущенных голах. При этом они давно знакомы.

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич подтвердил факт конфликта и заявил, что Рибери и Гийю обсудят инцидент во время личной встречи.

Напомним, 10 ноября дортмундская Боруссия на своем поле победила мюнхенскую Баварию со счетом 3:2. Дублем в составе Баварии отличился Роберт Левандовски. В составе дортмундцев два гола на свой счет записал Марко Ройс, а автором победного гола стал форвард Пако Алькасер.