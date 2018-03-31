Футболист английской команды получил более миллиона голосов на президентских выборах в Египте - СМИ

Нападающий Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах получил более миллиона голосов на выборах президента, при этом не баллотировавшись, сообщает Mirror.
Президентские выборы состоялись в Египте 26-28 марта, на место главы государства метили два кандидата – Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и Мустафа Мусса.
The Economist сообщает, что более миллиона бюллетеней были испорчены. Граждан не устраивал выбор, они вычеркивали обоих кандидатов и вписывали имя Мохамеда Салаха, ставя галочку напротив его фамилии.
Mohamed Salah received over 1 million votes in the Egyptian presidential election. He wasn’t a candidate. ???? pic.twitter.com/eXRGQeJ4BA— LFCVine (@LFCVine) 31 марта 2018 г.
Накануне полузащитник Ливерпуля Мохаммед Салах стал первым игроком в истории Ливерпуля, который забил 35 голов в дебютном сезоне, который еще даже не завершился.
Комментарии
Правила комментирования