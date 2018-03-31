Футболист английской команды получил более миллиона голосов на президентских выборах в Египте - СМИ

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Футболиста Мохаммеда Салаха очень любят на родине

Футболиста Мохаммеда Салаха очень любят на родине

Нападающий Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах получил более миллиона голосов на выборах президента, при этом не баллотировавшись, сообщает Mirror

Президентские выборы состоялись в Египте 26-28 марта, на место главы государства метили два кандидата  – Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и Мустафа Мусса.

The Economist сообщает, что более миллиона бюллетеней были испорчены. Граждан не устраивал выбор, они вычеркивали обоих кандидатов и вписывали имя Мохамеда Салаха, ставя галочку напротив его фамилии. 

Накануне полузащитник Ливерпуля Мохаммед Салах стал первым игроком в истории Ливерпуля, который забил 35 голов в дебютном сезоне, который еще даже не завершился. 

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