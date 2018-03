Футболист английской команды получил более миллиона голосов на президентских выборах в Египте - СМИ

Нападающий Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах получил более миллиона голосов на выборах президента, при этом не баллотировавшись, сообщает Mirror.

Президентские выборы состоялись в Египте 26-28 марта, на место главы государства метили два кандидата – Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и Мустафа Мусса.

The Economist сообщает, что более миллиона бюллетеней были испорчены. Граждан не устраивал выбор, они вычеркивали обоих кандидатов и вписывали имя Мохамеда Салаха, ставя галочку напротив его фамилии.

