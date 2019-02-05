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Футбол не связан с политикой. Украинский защитник объяснил, почему перешел в российский клуб

Сегодня, 20:36
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ФК Енисей

Данченко заявил, что приехал в Россию получать удовольствие от футбола и чемпионата

Украинский защитник Шахтера Олег Данченко рассказал, почему принял решение стать игроком российского Енисея.

В комментарии каналу своей новой команды в YouTube футболист признался, что во время сборов с донецким клубом ему дали понять, что нужно уходить, после чего пришло предложение Енисея, которое он принял.

При этом 24-летний игрок отказался обсуждать другие варианты развития карьеры, отметив, что конкретное предложение поступило только от красноярцев. По словам оборонца, ему хотелось снова попробовать российскую Премьер-лигу, где ранее уже выступал.

"Считаю, футбол не связан с политикой. Я приехал сюда играть, получать удовольствие от футбола и чемпионата", - убежден Данченко.

1 февраля украинский защитник Шахтера на правах аренды стал игроком российского Енисея на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Ранее украинский защитник Ярослав Ракицкий перешел из донецкого клуба в петербургский Зенит, подписав контракт на 3,5 года.

Теги:   Трансферы ФК Шахтер Футбол

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