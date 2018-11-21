Функционер Динамо отреагировал на слухи об увольнении из Динамо

Вице-президент киевского Динамо Евгений Красников прокомментировал слухи о том, что его решили уволить из клуба.
В комментарии Трибуне Евгений Красников заявил, что впервые слышит об информации об увольнении с Динамо и она не соответствует действительности, ведь у него прекрасные отношения с президентом клуба Игорем Суркисом и главным тренером команды Александром Хацкевичем.
"В киевском Динамо у меня сложились доверительные отношения с президентом клуба и главным тренером.
Возможно, не все получается, но за эти полгода видны плоды совместных усилий. Строится молодая, перспективная команда, и в этом процессе каждому отведена своя роль", - прокомментировал Красников.
Ранее появилась информация, что Динамо не удовлетворено работой вице-президента Евгения Красникова и решило уволить функционера.
Бывший спортивный директор Металлиста Евгений Красников, которого отстраняли от футбола за причастность к договорному матчу, приступил к работе вице-президентом Динамо в августе 2018 года.
В сентябре сообщалось, что главный тренер Динамо Александр Хацкевич был недоволен уровнем исполнителей, которых привел в команду новый функционер.
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