Функционер Динамо отреагировал на слухи об увольнении из Динамо

Евгений Красников (слева) работает в Динамо с августа 2018

Вице-президент киевского Динамо Евгений Красников прокомментировал слухи о том, что его решили уволить из клуба.

В комментарии Трибуне Евгений Красников заявил, что впервые слышит об информации об увольнении с Динамо и она не соответствует действительности, ведь у него прекрасные отношения с президентом клуба Игорем Суркисом и главным тренером команды Александром Хацкевичем.

"В киевском Динамо у меня сложились доверительные отношения с президентом клуба и главным тренером.

Возможно, не все получается, но за эти полгода видны плоды совместных усилий. Строится молодая, перспективная команда, и в этом процессе каждому отведена своя роль", - прокомментировал Красников.

Ранее появилась информация, что Динамо не удовлетворено работой вице-президента Евгения Красникова и решило уволить функционера.

Бывший спортивный директор Металлиста Евгений Красников, которого отстраняли от футбола за причастность к договорному матчу, приступил к работе вице-президентом Динамо в августе 2018 года.

В сентябре сообщалось, что главный тренер Динамо Александр Хацкевич был недоволен уровнем исполнителей, которых привел в команду новый функционер.