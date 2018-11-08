08 ноября 2018, четверг

Фраза "Ну ты и Кашшаи!" снова звучит оскорбительно. Реакция соцсетей на разгромное поражение Шахтера от Манчестер Сити

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Шахтер с двумя очками занимает последнее место в группе

Шахтер с двумя очками занимает последнее место в группе

НВ собрал самые яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу разгромного поражения Шахтера от Манчестер Сити со счетом 0:6 в четвертом туре Лиги чемпионов.

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