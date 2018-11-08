Фраза "Ну ты и Кашшаи!" снова звучит оскорбительно. Реакция соцсетей на разгромное поражение Шахтера от Манчестер Сити

НВ собрал самые яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу разгромного поражения Шахтера от Манчестер Сити со счетом 0:6 в четвертом туре Лиги чемпионов.
Влетел по-крупному.Нас беспощадно свозили мордой по газону.Битымы едем домой. #МанСитиШахтер- George Fateev (@ApostolGeorgeUA) 7 ноября 2018 г.
ААААААА хет-трик Жезус- Жена Агуэро (@YRumyanceva) 7 ноября 2018 г.
ОГОНЬ МАТЧ ????????????
Просто расстреляли Шахту !!!
6: 0 #лч #МанСитиШахтер
Может не все так плохо с укр арбитрами?- Роман Бебех (@roman_bebekh) 7 ноября 2018 г.
Кашаи не исправить !!! Клоун!- Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 7 ноября 2018 г.
Дайте истории повториться, сказал тот же ассистент Кашшаи, который не засчитал гол Украины в ворота Англии на Евро-2012 :)- Andriyak (@Andriyak) 7 ноября 2018 г.
Фраза «Ну ты и Кашаи» теперь снова звучит образливо????- Кирилл Круторогов (@Krutorogov) 7 ноября 2018 г.
Морозов постарел как-то. По сравнении с предматчевой студии. Что-то случилось ?!- Kirill (@ Kirill79) 7 ноября 2018 г.
Нужен VAR или нет в Лиге чемпионов? Каша повелся на "актера" стерлингов. Парень зарыл носок в землю - пенальти в ворота соперника #лигачемпионов #шахтер #шахтерманситы pic.twitter.com/R4o3WVQP6r- Николай Балецкий (@Nick_Baletskiy) 7 ноября 2018 г.
Манчестер Сити разгромил донецкий Шахтер со счетом 6:0 в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
НВ
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования