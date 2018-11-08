Фраза "Ну ты и Кашшаи!" снова звучит оскорбительно. Реакция соцсетей на разгромное поражение Шахтера от Манчестер Сити

Шахтер с двумя очками занимает последнее место в группе

НВ собрал самые яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу разгромного поражения Шахтера от Манчестер Сити со счетом 0:6 в четвертом туре Лиги чемпионов.

Влетел по-крупному.Нас беспощадно свозили мордой по газону.Битымы едем домой. #МанСитиШахтер - George Fateev (@ApostolGeorgeUA) 7 ноября 2018 г.

Может не все так плохо с укр арбитрами? - Роман Бебех (@roman_bebekh) 7 ноября 2018 г.

Кашаи не исправить !!! Клоун! 7 ноября 2018 г.

Дайте истории повториться, сказал тот же ассистент Кашшаи, который не засчитал гол Украины в ворота Англии на Евро-2012 :) - Andriyak (@Andriyak) 7 ноября 2018 г.

Фраза «Ну ты и Кашаи» теперь снова звучит образливо???? - Кирилл Круторогов (@Krutorogov) 7 ноября 2018 г.

Морозов постарел как-то. По сравнении с предматчевой студии. Что-то случилось ?! - Kirill (@ Kirill79) 7 ноября 2018 г.

Нужен VAR или нет в Лиге чемпионов? Каша повелся на "актера" стерлингов. Парень зарыл носок в землю - пенальти в ворота соперника #лигачемпионов #шахтер #шахтерманситы pic.twitter.com/R4o3WVQP6r - Николай Балецкий (@Nick_Baletskiy) 7 ноября 2018 г.

Манчестер Сити разгромил донецкий Шахтер со счетом 6:0 в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

НВ