01 июня 2018, пятница

Французский клуб предложил Зидану возобновить карьеру игрока

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В последний день весны Зидан объявил, что покидает тренерскую работу в Реал Мадрид

В последний день весны Зидан объявил, что покидает тренерскую работу в Реал Мадрид

Футбольный клуб из Франции Амьен предложил Зинедину Зидану возобновить карьеру игрока в составе их команды

"Зинедин, если вы хотите возобновить карьеру игрока, мы ждем с нетерпением", - сообщил Амьен.

По итогам прошедшего чемпионата Франции клуб занял 13 место.

Напомним, 31 мая Зидан объявил об уходе из клуба после трех кряду побед в Лиге чемпионов. В финале Лиги чемпионов 2018 года, который состоялся в Киеве, Реал Мадрид переиграл английский Ливерпуль со счетом 3:1. Тренер заявил, что считает правильным моментом уйти сейчас как для игроков и клуба, так и для себя.

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