Французский клуб предложил Зидану возобновить карьеру игрока

В последний день весны Зидан объявил, что покидает тренерскую работу в Реал Мадрид

Футбольный клуб из Франции Амьен предложил Зинедину Зидану возобновить карьеру игрока в составе их команды

"Зинедин, если вы хотите возобновить карьеру игрока, мы ждем с нетерпением", - сообщил Амьен.

Zinedine, si tu veux reprendre du service en tant que joueur, nous sommes chauds ! pic.twitter.com/z4lUoQQzUX — Amiens SC (@AmiensSC) 31 мая 2018 г.

По итогам прошедшего чемпионата Франции клуб занял 13 место.

Напомним, 31 мая Зидан объявил об уходе из клуба после трех кряду побед в Лиге чемпионов. В финале Лиги чемпионов 2018 года, который состоялся в Киеве, Реал Мадрид переиграл английский Ливерпуль со счетом 3:1. Тренер заявил, что считает правильным моментом уйти сейчас как для игроков и клуба, так и для себя.