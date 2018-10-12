12 октября 2018, пятница

Французский гранд решил назначить наставником легенду Арсенала и Барселоны - медиа

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Анри возглавит Монако 15 октября

Анри возглавит Монако 15 октября

Легендарный экс-нападающий английского Арсенала и каталонской Барселоны Тьерри Анри станет главным тренером Монако, сообщает L’Equipe.

По информации авторитетного медиа, лучшего бомбардира в истории сборной Франции назначат на этот пост в понедельник, 15 октября.

Тем самым Анри заменит во главе команды Леонарду Жардима, который был уволен 11 октября из-за ее неудовлетворительных результатов - 18-е место в французского первенства с шестью очками и два поражения в групповом этапе Лиги чемпионов.

До сих пор у бывшего нападающего Арсенала и Барселоны не было самостоятельного тренерского опыта. На ЧМ-2018 он работал ассистентом наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса. В 1994-1998 годах форвард выступал за монегасков.

Ранее Анри рассматривался в числе кандидатов на пост рулевого лондонского Арсенала.

Сообщалось, что наибольшую прибыль (доходы минус расходы) за последние восемь лет на трансферном рынке получил представитель Монако - 288 млн евро.

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