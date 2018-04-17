Французский гранд положил глаз на наставника Шахтера - СМИ

Главный тренер Шахтера Пауло Фонсека заинтересовал Монако в качестве потенциального рулевого команды, сообщает Mercato365.

По информации медиа, в португальском специалисте княжеский клуб видит возможного преемника нынешнему наставнику коллектива Леонардо Жардиму, который может покинуть команду.

Помимо Фонсеки, Монако также рассматривает кандидатуру главного тренера итальянского Наполи Маурицио Сарри, а также экс-рулевого Дортмунда Томаса Тухеля. Последний, согласно данным прессы, скорее всего возглавит ПСЖ.

Сообщалось, что наставник Шахтера стал одним из кандидатов на пост главного тренера итальянского Наполи. Донецкий клуб предложил новый контракт главному тренеру с зарплатой 9 млн евро в год, но португалец еще не определился со своим будущим.

Ранее специалист не исключал свой уход из Шахтера по окончании сезона. Более того, по данным СМИ, на него уже обратил внимание лондонский Арсенал, который может пригласить португальца уже этим летом.

Перед этим появилась информация, что английский Эвертон планирует революционные изменения в команде, ради чего намерен пригласить на пост ее менеджера наставника Шахтера Паулу Фонсеку.