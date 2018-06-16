Франция стартовала с тяжелой победы на ЧМ-2018

Сборная Франции одержала тяжелую победу над Австралией в своем первом матче на чемпионате мира-2018.

Первый тайм прошел без забитых мячей, хотя неплохие моменты были у обеих команд. Удачно действовали вратари Уго Льорис и Мэттью Райан, а также игроков атаки подводила реализация.

Второй тайм стал настоящим торжеством новых технологий в футболе. Вначале уругвайский арбитр Андрес Кунья впервые в истории чемпионатов мира назначил пенальти после просмотра видеоповтора. Форвард французов Антуан Гризманн реализовал 11-метровый, который сам же и заработал.

Спустя четыре минуты арбитр указал на точку уже в противоположные ворота. Защитник сборной Франции Самюэль Умтити сыграл рукой в своей штрафной площади, а Майл Единак исполнил приговор.

В концовке тренеры пытались усилить игру заменами, и рокировка Дидье Дешама сработала. Оливье Жиру вывел на удар Поля Погба, а тот благодаря рикошету от соперника и перекладины послал мяч за линию ворот. И здесь засчитать гол арбитру помогла электронная система, которая зафиксировала пересечение мячом линии.

2:1 - Франция набрала первые три очка на ЧМ-2018 и возглавила группу C. В другом матче этого квартета сойдутся сборные Дании и Перу.

Франция – Австралия 2:1

Голы: Гризманн, 58 (с пенальти), Погба, 81 – Единак, 62 (с пенальти)

Франция: Льорис - Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити - Толиссо (Матюиди, 78), Канте, Погба - Дембеле (Фекир, 70), Гризманн (Жиру, 70), Мбаппе.

Австралия: Райан - Сэйнсбери, Бехич, Рисдон, Миллиган - Лекки, Единак, Муй, Рогич (Ирвайн, 72) - Круз (Арзани, 84), Нэббаут (Юрич, 64).

Предупреждения: Толиссо - Лекки, Рисдон, Бехич

Накануне форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил уникальное достижение в истории чемпионатов мира.

НВ