17 октября 2018, среда

Франция обыграла Германию, Грузия выиграла свою группу. Результаты матчей Лиги наций - видео

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Антуан Гризманн принес Франции победу над Германией

Антуан Гризманн принес Франции победу над Германией

Во вторник, 16 октября, состоялись девять матчей Лиги наций.

В Лиге А сборная Франции одержала волевую победу над Германией. В первом тайме немцы вышли вперед благодаря голу с пенальти Тони Крооса, но после перерыва дубль Антуана Гризманна принес три очка французам, которые продолжают возглавлять группу 1, но еще не гарантировали себе победу в ней.

Франция - Германия 2:1
Голы: Гризманн, 62, 80 (с пенальти) — Кроос, 14 (с пенальти)

Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Канте (Нзонзи, 90+4), Погба — Мбаппе (Дембеле, 86), Гризманн (Ндомбеле, 90+1), Матюиди — Жиру

Германия: Нойер — Гинтер (Брандт, 83), Зюле, Хуммельс, Шульц — Керер, Киммих, Кроос — Гнабри (Мюллер, 88), Вернер, Сане (Дракслер, 75)

Предупреждение: Гинтер

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Турнирное положение

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В Лиге B Уэльс обыграл Ирландию и вырвался в лидеры группы 4. Единственный мяч на свой счет записал Харри Уилсон.

Ирландия - Уэльс 0:1
Голы: Уилсон, 58

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

В Лиге C Норвегия обыграла Болгарию, а Словения в большинстве не смогла дожать Кипр.

Норвегия - Болгария 1:0
Гол: Эльюнусси, 31

Словения - Кипр 1:1
Голы: Скубиц, 83 - Папулис, 37

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

В группе 1 Лиги D сборная Грузии гарантировала себе досрочную победу и выход в Лигу C, на выезде разгромив Латвию. Также отмечаем вторую подряд победу сборной Гибралтара, которая стала всего второй в истории для этой команды.

Казахстан - Андорра 4:0
Голы: Сейдахмет, 21, Турысбек, 39, Гомес, 61 (в свои ворота), Муртазаев, 74

Обзор матча

Армения - Македония 4:0
Голы: Пиццелли, 12, Мовсисян, 67, Казарян, 81, Мхитарян, 90+4

Обзор матча

Гибралтар - Лихтенштейн 2:1
Голы: Кабрера, 61, Чиполина, 66 - Саланович, 15

Латвия - Грузия 0:3
Голы: Канкава, 8, Гвилия, 29, Чакветадзе, 61

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

В этот же игровой день сборная Украины по футболу переиграла со счетом 1:0 команду Чехии и завоевала путевку в полуфинал Лиги B Лиги наций, а также право играть в элитной группе турнира следующего розыгрыша.

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