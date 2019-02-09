Французский клуб навечно закрепил номер за погибшим футболистом Салой Сегодня, 00:23 207 Цей матеріал також доступний українською EPA Нант считает Салу легендой клуба EPA

Французский Нант навсегда вывел из обращения девятый игровой номер, под которым играл нападающий Эмилиано Сала, погибший в авиакатастрофе над Ла-Маншем.



Об этом Нант сообщил в своем аккаунте в Twitter, отметив, что аргентинский футболист навсегда останется среди легенд клуба, которые писали его историю.

Parce qu'Emiliano Sala fera à jamais partie des légendes qui ont écrit la grande histoire du FC Nantes, le numéro 9⃣ qu'il a porté est retiré.#RIPSala pic.twitter.com/XFIVCVBFx7 8 февраля 2019 г.

Ранее стало известно, что в результате подводных поисков на дне пролива Ла-Манш среди обломков самолета, в котором летел Сала, обнаружили тело погибшего.

Судмедэксперты полиции Дорсета сообщили, что обнаруженное при крушении самолета над Ла-Маншем тело, принадлежит футболисту.

Напомним, 21 января над Ла-Маншем исчез самолет, на борту которого находились нападающий Кардиффа Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, который летел из Нанта в Кардифф, исчез с радаров в районе островов Каскетс.

28-летний нападающий подписал контракт с Кардиффом 20 января и стал рекордным приобретением валлийского клуба за всю его историю. По информации СМИ, аргентинец обошелся в 17 миллионов евро.

