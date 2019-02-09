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Французский клуб навечно закрепил номер за погибшим футболистом Салой

Сегодня, 00:23
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EPA

Нант считает Салу легендой клуба

Французский Нант навсегда вывел из обращения девятый игровой номер, под которым играл нападающий Эмилиано Сала, погибший в авиакатастрофе над Ла-Маншем.

Об этом Нант сообщил в своем аккаунте в Twitter, отметив, что аргентинский футболист навсегда останется среди легенд клуба, которые писали его историю.

Ранее стало известно, что в результате подводных поисков на дне пролива Ла-Манш среди обломков самолета, в котором летел Сала, обнаружили тело погибшего. 

Судмедэксперты полиции Дорсета сообщили, что обнаруженное при крушении самолета над Ла-Маншем тело, принадлежит футболисту.

Напомним, 21 января над Ла-Маншем исчез самолет, на борту которого находились нападающий Кардиффа Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, который летел из Нанта в Кардифф, исчез с радаров в районе островов Каскетс.

28-летний нападающий подписал контракт с Кардиффом 20 января и стал рекордным приобретением валлийского клуба за всю его историю. По информации СМИ, аргентинец обошелся в 17 миллионов евро.

Теги:   Французская Лига 1 Авиакатастрофа Футбол

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