Франция проиграла Турции, Италия разгромила Грецию. Результаты матчей отбора на Евро-2020 — видео Сегодня, 01:45 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gokhan Kilincer Франция потерпела первое поражение в отборе REUTERS/Gokhan Kilincer

В группах С, Е, H, I и J состоялись матчи третьего тура квалификации на Евро-2020.

В группе С Германия победила Беларусь 2:0 и одержала вторую победу в группе. Правда, Бундестим пока не вышла на первое место, поскольку Северная Ирландия, сыграв на игру больше, набрала 9 очков.

В группе Е Хорватия победила Уэльс 2:1, а Венгрия обыграла на выезде Азербайджан 3:1.

Наибольшая сенсация произошла в матче Турция — Франция, где хозяева победили чемпионов Европы 2:0. Турки с девятью очками стали лидерами группы Н.

В группе I лидирует Бельгия, которая разгромила Казахстан 3:0, а сборная Италии разгромила Грецию 3:0 и возглавила группу J.

Группа С

Беларусь — Германия 0:2

Голы: Сане, 12, Ройс, 62



Эстония — Северная Ирландия 1:2

Голы: Васильев, 25 — Вашингтон, 77, Мадженнис, 80

Турнирная таблица

Группа Е

Хорватия — Уэльс 2:1

Голы: Лоуренс, 17 (Авт.), Перишич, 48 — Брукс, 77

Азербайджан — Венгрия 1:3

Голы: Мадатов, 7 — Орбан, 18, 53, Холман, 71

Турнирная таблица

Группа Н

Турция — Франция 2:0

Голы: Айхан, 30, Ундер 40

Исландия — Албания 1:0

Голы: Гудмундссон, 22

Молдова — Андорра 1:0

Голы: Армаш, 8

Удаление: Ионита, 47 (Молдова)

Турнирная таблица

Группа I

Россия — Сан-Марино 9:0

Голы: Чеволи, 25 (авт.), Дзюба, 31, 74, 76, 88, Кудряшов, 36, Миранчук, 41, Смолов, 77, 83

Незабитый пенальти: Дзюба, 75 (Россия)



Бельгия — Казахстан 3:0

Голы: Мартинес, 11, Кастано, 14 Лукаку, 50

Шотландия — Кипр 2:1

Голы: Робертсон, 61, Бюрке, 89 — Коусоулас, 87

Группа J

Греция — Италия 0:3

Голы: Барелла, 23, Инсинье, 30, Бонуччи, 33

Финляндия — Босния и Грецеговина 2:0

Голы: Пукки, 56, 68



Армения — Лихтенштейн 3:0

Голы: Казарян, 2, Карапетян, 18, Барсегян, 90+1

Турнирная таблица

Накануне в рамках третьего тура квалификации на Евро-2020 сборная Украины разгромила Сербию 5:0.

НВ