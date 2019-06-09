Ксения Туркова
Три причины, зачем Украине новое правописание
Фоззи
Пять сериалов лета
Сергей Жадан
Харьковский флюгер
Роберт Бассили
Попасть в ловушку. Когда бизнесмены на грани самоубийства
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Франция проиграла Турции, Италия разгромила Грецию. Результаты матчей отбора на Евро-2020 — видео

Сегодня, 01:45
Цей матеріал також доступний українською
Франция проиграла Турции, Италия разгромила Грецию. Результаты матчей отбора на Евро-2020 — видео - фото

REUTERS/Gokhan Kilincer

Франция потерпела первое поражение в отборе

В группах С, Е, H, I и J состоялись матчи третьего тура квалификации на Евро-2020.

В группе С Германия победила Беларусь 2:0 и одержала вторую победу в группе. Правда, Бундестим пока не вышла на первое место, поскольку Северная Ирландия, сыграв на игру больше, набрала 9 очков.

В группе Е Хорватия победила Уэльс 2:1, а Венгрия обыграла на выезде Азербайджан 3:1.

Наибольшая сенсация произошла в матче Турция — Франция, где хозяева победили чемпионов Европы 2:0. Турки с девятью очками стали лидерами группы Н.

В группе I лидирует Бельгия, которая разгромила Казахстан 3:0, а сборная Италии разгромила Грецию 3:0 и возглавила группу J.

Группа С

Беларусь — Германия 0:2
Голы: Сане, 12, Ройс, 62

Эстония — Северная Ирландия 1:2
Голы: Васильев, 25 — Вашингтон, 77, Мадженнис, 80

Турнирная таблица

Группа Е

Хорватия — Уэльс 2:1
Голы: Лоуренс, 17 (Авт.), Перишич, 48 — Брукс, 77

Азербайджан — Венгрия 1:3
Голы: Мадатов, 7 — Орбан, 18, 53, Холман, 71

Турнирная таблица

Группа Н

Турция — Франция 2:0
Голы: Айхан, 30, Ундер 40

Исландия — Албания 1:0
Голы: Гудмундссон, 22

Молдова — Андорра 1:0
Голы: Армаш, 8
Удаление: Ионита, 47 (Молдова)

Турнирная таблица

Группа I

Россия — Сан-Марино 9:0
Голы: Чеволи, 25 (авт.), Дзюба, 31, 74, 76, 88, Кудряшов, 36, Миранчук, 41, Смолов, 77, 83
Незабитый пенальти: Дзюба, 75 (Россия)

Бельгия — Казахстан 3:0
Голы: Мартинес, 11, Кастано, 14 Лукаку, 50

Шотландия — Кипр 2:1
Голы: Робертсон, 61, Бюрке, 89 — Коусоулас, 87

Группа J

Греция — Италия 0:3
Голы: Барелла, 23, Инсинье, 30, Бонуччи, 33

Финляндия — Босния и Грецеговина 2:0
Голы: Пукки, 56, 68

Армения — Лихтенштейн 3:0
Голы: Казарян, 2, Карапетян, 18, Барсегян, 90+1

Турнирная таблица

Накануне в рамках третьего тура квалификации на Евро-2020 сборная Украины разгромила Сербию 5:0.

НВ

Теги:   Евро-2020 Сборная Бельгии Сборная Германии Сборная России Сборная Хорватии Сборная Италии Сборная Турции Сборная Франции

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

7 июня, 23:38

img
Украина — Сербия — 5:0. События по минутам матча отбора Евро-2020
14849
Футбол

Вчера, 00:05

img
Украина — Сербия. Видео голов и обзор матча
8164
Футбол

Вчера, 22:10

img
Определились последние участники следующего сезона в украинской Премьер-лиге
5528

Главное

События

Сегодня, 08:49

img
Наезд на ребенка в Конотопе: появилось видео инцидента
Политика

Сегодня, 12:01

img
Зеленский показал НВ фургон, в котором ожидал начала съезда партии Слуга народа — видео
Политика

Сегодня, 16:09

img
Объединенные националисты представили первую пятерку своего списка