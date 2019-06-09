Франция проиграла Турции, Италия разгромила Грецию. Результаты матчей отбора на Евро-2020 — видео
В группах С, Е, H, I и J состоялись матчи третьего тура квалификации на Евро-2020.
В группе С Германия победила Беларусь 2:0 и одержала вторую победу в группе. Правда, Бундестим пока не вышла на первое место, поскольку Северная Ирландия, сыграв на игру больше, набрала 9 очков.
В группе Е Хорватия победила Уэльс 2:1, а Венгрия обыграла на выезде Азербайджан 3:1.
Наибольшая сенсация произошла в матче Турция — Франция, где хозяева победили чемпионов Европы 2:0. Турки с девятью очками стали лидерами группы Н.
В группе I лидирует Бельгия, которая разгромила Казахстан 3:0, а сборная Италии разгромила Грецию 3:0 и возглавила группу J.
Группа С
Беларусь — Германия 0:2
Голы: Сане, 12, Ройс, 62
Эстония — Северная Ирландия 1:2
Голы: Васильев, 25 — Вашингтон, 77, Мадженнис, 80
Турнирная таблица
Группа Е
Хорватия — Уэльс 2:1
Голы: Лоуренс, 17 (Авт.), Перишич, 48 — Брукс, 77
Азербайджан — Венгрия 1:3
Голы: Мадатов, 7 — Орбан, 18, 53, Холман, 71
Турнирная таблица
Группа Н
Турция — Франция 2:0
Голы: Айхан, 30, Ундер 40
Исландия — Албания 1:0
Голы: Гудмундссон, 22
Молдова — Андорра 1:0
Голы: Армаш, 8
Удаление: Ионита, 47 (Молдова)
Турнирная таблица
Группа I
Россия — Сан-Марино 9:0
Голы: Чеволи, 25 (авт.), Дзюба, 31, 74, 76, 88, Кудряшов, 36, Миранчук, 41, Смолов, 77, 83
Незабитый пенальти: Дзюба, 75 (Россия)
Бельгия — Казахстан 3:0
Голы: Мартинес, 11, Кастано, 14 Лукаку, 50
Шотландия — Кипр 2:1
Голы: Робертсон, 61, Бюрке, 89 — Коусоулас, 87
Группа J
Греция — Италия 0:3
Голы: Барелла, 23, Инсинье, 30, Бонуччи, 33
Финляндия — Босния и Грецеговина 2:0
Голы: Пукки, 56, 68
Армения — Лихтенштейн 3:0
Голы: Казарян, 2, Карапетян, 18, Барсегян, 90+1
Турнирная таблица
Накануне в рамках третьего тура квалификации на Евро-2020 сборная Украины разгромила Сербию 5:0.
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