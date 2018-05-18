Форвард Шахтера заявил о желании перейти в более сильный чемпионат

Форвард Шахтера Факундо Феррейра хочет перейти в клуб из более сильного чемпионата, чем украинский.

Как сообщает Footboom, аргентинец еще не определился со своим будущим, но он хочет карьерного роста.

"Что касается моего будущего, ничего конкретного сказать сейчас не могу. Не скрываю, что хотел бы попробовать себя в другом, более сильном чемпионате", - сказал Феррейра.

Аргентинец понимает, что сейчас находится в хорошей форме и на него есть спрос со стороны клубов из других чемпионатов, поэтому постарается реализовать свой шанс.

"У меня сейчас такой возраст и такой этап в карьере, когда это надо делать. При том, что мне очень комфортно в Шахтере, а работа с таким тренером, как Паулу Фонсека, доставляет радость. В ближайшее время что-то должно проясниться", - добавил аргентинец.

Сообщалось, что Факундо Феррейра подписал предварительное соглашение с турецким Бешикташем. В распоряжении СМИ появилось фото контракта, который будет рассчитан на четыре года, а сам аргентинец получит за первый сезон 2,1 миллиона евро, а за последующие три сезона - 2,2 миллиона евро за сезон.

Турецкий журналист Савай Малатья опроверг подлинность этого документа, а сам футболист заверил, что не вел переговоров со стамбульским клубом. Позже появилась информация, что Феррейра уже договорился о переходе в итальянский Наполи.

Также пресса писала об интересе к форварду чемпиона Украины со стороны миланского Интера.