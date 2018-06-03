Форвард Шахтера подтвердил свой предстоящий переход в португальский клуб

Ключевой форвард Шахтера Факундо Феррейра подтвердил, что в скором времени перейдет в лиссабонскую Бенфику.

Как сообщил аргентинец Mais Futebol, его переговоры с португальским клубом находятся на продвинутой стадии, остается уладить только некоторые детали контракта.

"Я немного взволнован. Хотелось бы, чтобы все разрешилось в ближайшее время. Выступать за Бенфику – это большое достижение. Этот клуб хорошо выступает в чемпионате Португалии и на европейской арене. Это клуб с историей.

Мою карьеру теперь можно разделить на до и после работы под руководством Паулу Фонсеки", - сказал Феррейра.

Накануне португальские СМИ сообщили, что ведущий форвард Шахтера Факундо Феррейра перейдет в португальскую Бенфику.

Недавно СМИ писали, что нападающий Шахтера близок к переходу в московский ЦСКА. Перед этим Феррейра объявил об уходе из команды по завершении текущего сезона. Нападающий заявлял, что на данный момент у него есть предложения от разных европейских клубов, но он хотел бы продолжить карьеру в Испании или Италии.

Ранее нападающий Шахтера сообщил, что хочет перейти в клуб из более сильного чемпионата, чем украинский.