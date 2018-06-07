07 июня 2018, четверг

Форвард Шахтера перешел в Бенфику

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Феррейра перешел в Бенфику на правах свободного агента
Фото: FC Benfica

Феррейра перешел в Бенфику на правах свободного агента

Нападающий донецкого Шахтера Факундо Феррейра перешел в португальскую Бенфику. Аргентинец подписал с клубом контракт на 4 года, информируют на официальном сайте португальского клуба.

По информации издания A-Bola один из лучших форвардов дончан будет зарабатывать в Лиссабоне 2,2 млн евро. Это сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Кроме этого екc-игрок "горняков" получит 4 млн евро бонуса за подписание контракта.

Кстати, в Бенфику Факундо переходит на правах свободного агента, ведь его контракт с Шахтером заканчивается.

"Это очень известный в Аргентине клуб. Ди Мария, Аймар, Савиола..Когда аргентинцы, которые играют здесь, сказали мне приехать - я не сомневался ни секунды", - цитируют Феррейру на официальном сайте Бенфики.

В этом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром УПЛ 2017/18, на его счету 21 гол.

Ранее СМИ стало известно, что аргентинец за 4 млн евро перейдет в Бенфику. Накануне нападающий Шахтера сообщил, что хочет играть в клубе с более сильного чемпионата, чем украинский.

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