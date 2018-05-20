Форвард Шахтера объявил об уходе из команды

Форвард Шахтера Факундо Феррейра объявил, что матч против Динамо стал для него последним в составе донецкой команды.

В интервью FootballHub аргентинец сообщил, что на данный момент у него есть предложения от разных европейских клубов, но он хотел бы продолжить карьеру в Испании или Италии.

"Это мой последний матч за Шахтер, я покидаю команду. Очень благодарен клубу, болельщикам. С Шахтером я выиграл и Кубок и чемпионство, очень счастлив из-за этого. Но у меня есть другие предложения. Сейчас хочу немного отдохнуть. Мне нравятся чемпионаты Испании и Италии, хотел бы играть там. Сейчас идут переговоры, пока не могу назвать клубы", - сказал Феррейра.

На этой неделе аргентинский форвард сообщил, что хочет перейти в клуб из более сильного чемпионата, чем украинский.

Была информация, что Факундо Феррейра подписал предварительное соглашение с турецким Бешикташем. В распоряжении СМИ появилось фото контракта, который будет рассчитан на четыре года, а сам аргентинец получит за первый сезон 2,1 миллиона евро, а за последующие три сезона - 2,2 миллиона евро за сезон.

Турецкий журналист Савай Малатья опроверг подлинность этого документа, а сам футболист заверил, что не вел переговоров со стамбульским клубом. Позже появилась информация, что Феррейра уже договорился о переходе в итальянский Наполи.

Также пресса писала об интересе к форварду чемпиона Украины со стороны миланского Интера.