Форвард Карпат забил шедевральный гол за молодежную сборную Украины - видео

Для Шведа этот гол стал вторым в отборе на Евро

Нападающий львовских Карпат и молодежной сборной Украины Марьян Швед забил шикарный гол в ворота Андорры в матче отбора на Евро-2019.

Марьян Швед принес победу сборной Украины, забив единственный мяч в матче на 87-й минуте. Украинский нападающий сместился с правого фланга в центр и левой попал точно в девятку ворот соперника. Интересно, что минутой ранее украинский нападающий не сумел реализовать пенальти, не попав в створ ворот.

Для Марьяна Шведа этот гол стал вторым в отборе на чемпионат Европы 2019.

Молодежная сборная Украины минимально одолела сверстников из Андорры со счетом 1:0 в матче отбора на чемпионат Европы-2019 и вышла на второе место в своей группе.