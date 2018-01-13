Форвард Динамо заинтересовал бельгийский клуб

Форвард Динамо Дьемерси Мбокани попал в сферу интересов бельгийского Антверпена

Об этом в интервью Voetbal24.be рассказал спортивный директор клуба Лусиано Д’Онофрио. По словам функционера, этот переход рассматривался еще летом, но тогда конголеезец был очень дорогой покупкой для Антверпена. Теперь бельгийцы рассчитывают на переход Мбокани по истечении его контракта с Динамо в июне этого года.

На данный момент Антверпен идет на четвертом месте в чемпионате Бельгии.

Отметим, что в текущем сезоне Мбокани сыграл за Динамо 23 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.

На этой неделе появилась инофрмация, что в возвращении Мбокани заинтересован его бывший клуб Андерлехт.

В конце декабря наставник Динамо Александр Хацкевич рассказал, что у клуба нет предложений по трансферам лидеров, включая Мбокани. Ранее нападающий заявил о том, что ожидает переговоров по продлению соглашения.

Позже форвард признался, что приоритетным выбором для него в вопросе продолжения карьеры остается киевский клуб. Президент Динамо Игорь Суркис отмечал, что вице-чемпион Украины намерен продлить контракт с Мбокани.