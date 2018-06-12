Форвард Динамо собрался искать другой клуб - СМИ

Форвард Динамо Дмитрий Хлебас намерен покинуть киевский клуб, сообщает FootballHub.

По информации источника, футболист и клуб не намерены продолжать свое сотрудничество.

24-летний форвард выступал за Динамо во второй части прошлого сезона. Он успел сыграть только 12 минут в матче чемпионата Украины против Ворсклы, но отметился за это время забитым мячом.

На данный момент Динамо располагает только двумя форвардами - Артемом Бесединым и Назарием Русиным. Ранее было объявлено о том, что клуб не будет продлевать контракты с нападающими Дьемерси Мбокани и Жуниором Мораесом.

Накануне стало известно, что опытный полузащитник Руслан Ротань ушел из Динамо. За полгода, проведенных Ротанем в Динамо после своего возвращения, он провел 17 поединков, в которых не отличился результативными действиями.

На этой неделе появилась информация, что полузащитник Динамо Никита Корзун продолжит карьеру в Утрехте, который выступает в чемпионате Нидерландов.