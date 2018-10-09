09 октября 2018, вторник

Нападающий Динамо попал в сферу интересов турецкого гранда - СМИ

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Контракт Беседина с Динамо истекает в конце сезона
Фото: Артем Беседин via Instagram

Контракт Беседина с Динамо истекает в конце сезона

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин попал в сферу интересов одного из сильнейших клубов Турции - стамбульского Галатасарая, сообщает Ajansspor.

По данным турецкого издания, Галатасарай планирует омолодить команду и хочет приобрести минимум одного нападающего. Среди приоритетных трансферных целей оказался форвард Динамо и сборной Украины Артем Бесесдин.

Сообщается, что скаут Галатасарая должен был отправиться в Геную на товарищеский матч между сборными Италии и Украины, который состоится 10 октября, однако 22-летний форвард получил травму и пропустит поединок.

Отмечается, что одной из главных причин интереса к Артему Биеседину является то, что контракт игрока с Динамо истекает в конце сезона 2018/2019.

За время выступлений в Динамо Артем Беседин провел 74 поединка, в которых забил 19 голов.

Накануне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместо травмированного форварда Динамо Артема Беседина вызвал в национальную команду нападающего турецкого Кайсериспора Артема Кравца, который последний раз забивал в официальных матчах 13 июля.

На днях Артем Беседин лайкнул пост российского рэпера Тимати в Instagram, в котором тот поздравлял с днем рождения главу Кремля Владимира Путина.

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