Форвард Динамо определился с новым клубом - СМИ

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Артем Кравец станет игроком Кайсериспора
Фото: dynamo.kiev.ua

Артем Кравец станет игроком Кайсериспора

Форвард Динамо Артем Кравец продолжит карьеру в турецком Кайсериспоре, сообщает Трибуна

По информации источника, в ближайшее время 28-летний форвард прибудет в расположение своего нового клуба. Условия перехода пока неизвестны.

Сам форвард не поехал на первый зимный учебно-тренировочный сбор Динамо в Испанию, но и информацию о переходе в турецкий клуб комментировать отказался. Контракт Кравца с Динамо истекает летом 2018 года.

В этом сезоне Кравец сыграл 17 матчей за Динамо во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Сообщалось, что в трансфере Кравца заинтересованы турецкие Сивасспор и Османлыспор. Позже появилась информация, что Сивасспор намерен подписать нападающего на бесплатной основе.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий может оказаться в Бурсаспоре или Гезтепе.

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