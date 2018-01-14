Форвард Динамо определился с новым клубом - СМИ

Форвард Динамо Артем Кравец продолжит карьеру в турецком Кайсериспоре, сообщает Трибуна
По информации источника, в ближайшее время 28-летний форвард прибудет в расположение своего нового клуба. Условия перехода пока неизвестны.
Сам форвард не поехал на первый зимный учебно-тренировочный сбор Динамо в Испанию, но и информацию о переходе в турецкий клуб комментировать отказался. Контракт Кравца с Динамо истекает летом 2018 года.
В этом сезоне Кравец сыграл 17 матчей за Динамо во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
Сообщалось, что в трансфере Кравца заинтересованы турецкие Сивасспор и Османлыспор. Позже появилась информация, что Сивасспор намерен подписать нападающего на бесплатной основе.
Ранее сообщалось, что украинский нападающий может оказаться в Бурсаспоре или Гезтепе.
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