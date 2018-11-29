Фортуна болела за Динамо. Реакция соцсетей на матчи Динамо и Ворсклы в Лиге Европы

НВ собрал самые яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу результатов киевского Динамо и полтавской Ворсклы в матчах пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Динамо з перемогою, яку вони просто витерпіли!!!???????? але футбол на штучному полі, це зовсім інший вид спорту! І я не думаю, що він схожий на те що ми звикли називати футболом!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 29 ноября 2018 г.
Діти возять третю команду УПЛ спокійно та безпомилково. Рука Венгера, так його перетак!#VORARS #Vorskla #Arsenal #UEL— Максим Гіленко (@MaxGilenko) 29 ноября 2018 г.
What a feeling! ????— Benjamin Verbič (@BenjaminVerbic) 29 ноября 2018 г.
Which word would you use to describe our today's goal, especially Viktor's assist? ????@DynamoKyiv #FCDK #BV7 #UEL pic.twitter.com/8YFtJQXYBZ
-9! Але матч гарячий????— Serhiy Herts (@serhiy_herts) 29 ноября 2018 г.
Ворскла????????-Арсенал???????????????????????????? 0:3 pic.twitter.com/MH2x6sulkK
Ну нет у Арсенала такого состава игроков, что-бы Ворскла выглядела не так плачевно. Увы увы.????— Петр Петрович (@PetrPetrovichs) 29 ноября 2018 г.
Самый большой сюрприз сегодня приподнес не Трамп с посылкой. Самый большой сюрприз приподнесло Динамо Киев— Дмитрий (@dmitriypaut) 29 ноября 2018 г.
Вітаю київське Динамо та її численних вболівальників з достроковим виходом до плей-офф Ліги Європи! Очікуємо на захоплюючу та успішну єврокубкову футбольну весну! pic.twitter.com/8GjZoptFFV— Петро Порошенко (@poroshenko) 29 ноября 2018 г.
Фуууух! Фортуна сегодня болела за "Динамо"! Отскочили!!! Астана - Динамо (Киев) 0:1#UEFAEuropaLeague #dinamokiev— Alexandr Trostyanits (@SLONIK1202) 29 ноября 2018 г.
Это праздник не заканчивается! Украина получила томос, Трамп послал Путина и Динамо Киев переиграло Астану на выезде 0:1 и вышло на первое место в своей группе.— Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 29 ноября 2018 г.
Ранее Динамо за тур до завершения группового раунда выиграло квартет K и вышло в 1/16 финала Лиги Европы, победив со счетом 1:0 на выезде Астану.
Полтавская Ворскла в Киеве уступила лондонскому Арсеналу со счетом 0:3 в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
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