30 ноября 2018, пятница

Фортуна болела за Динамо. Реакция соцсетей на матчи Динамо и Ворсклы в Лиге Европы

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Арсенал полурезервным составом разгромил Ворсклу

Арсенал полурезервным составом разгромил Ворсклу

НВ собрал самые яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу результатов киевского Динамо и полтавской Ворсклы в матчах пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Ранее Динамо за тур до завершения группового раунда выиграло квартет K и вышло в 1/16 финала Лиги Европы, победив со счетом 1:0 на выезде Астану.

Полтавская Ворскла в Киеве уступила лондонскому Арсеналу со счетом 0:3 в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

НВ

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