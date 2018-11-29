Фортуна болела за Динамо. Реакция соцсетей на матчи Динамо и Ворсклы в Лиге Европы

НВ собрал самые яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу результатов киевского Динамо и полтавской Ворсклы в матчах пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Динамо з перемогою, яку вони просто витерпіли!!!???????? але футбол на штучному полі, це зовсім інший вид спорту! І я не думаю, що він схожий на те що ми звикли називати футболом! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 29 ноября 2018 г.

Ну нет у Арсенала такого состава игроков, что-бы Ворскла выглядела не так плачевно. Увы увы.???? — Петр Петрович (@PetrPetrovichs) 29 ноября 2018 г.

Самый большой сюрприз сегодня приподнес не Трамп с посылкой. Самый большой сюрприз приподнесло Динамо Киев — Дмитрий (@dmitriypaut) 29 ноября 2018 г.

Вітаю київське Динамо та її численних вболівальників з достроковим виходом до плей-офф Ліги Європи! Очікуємо на захоплюючу та успішну єврокубкову футбольну весну! pic.twitter.com/8GjZoptFFV — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 ноября 2018 г.

Это праздник не заканчивается! Украина получила томос, Трамп послал Путина и Динамо Киев переиграло Астану на выезде 0:1 и вышло на первое место в своей группе. — Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 29 ноября 2018 г.

Ранее Динамо за тур до завершения группового раунда выиграло квартет K и вышло в 1/16 финала Лиги Европы, победив со счетом 1:0 на выезде Астану.

Полтавская Ворскла в Киеве уступила лондонскому Арсеналу со счетом 0:3 в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

НВ