Фиорентина вышла на третье место, Милан разгромил Сассуоло. Результаты матчей чемпионата Италии

В рамках 7 тура чемпионата Италии Милан на выезде разгромил Сассуоло со счетом 4:1, а Фиорентина благодаря победе над Аталантой вышла на третье место в турнирной таблице.

Милан усилиями Кэсси, который точно пробил с линии штарфного, открыл счет в первом тайме. Во второй половине встречи преимущество гостей удвоил Сусо, который решился на удар издали. На 60-й минуте Кастильехо красивым ударом в угол ворот поставил хозяев в затруднительное положение, забив третий мяч гостей. На 68-й минуте Сассуоло отыграли один мяч, но в конце матча Сусо оформил дубль и поставил точку в матче.

Фиорентина сумела обыграть Аталанту благодаря голам Верету и Бираги и вышла на третье место чемпионата. Преследует флорентийцев Интер, который был сильнее Кальяри.

Продолжает феериты польский форвард Дженоа Кшиштоф Пйонтек, оформивший дубль в ворота Фрозиноне, забив восьмой гол в чемпионате.

Сассуоло - Милан - 1:4

Голы: Джуричич, 68 - Кэсси, 39, Сусо, 50, 90+5, Кастильехо, 60

Интер - Кальяри - 2:0

Голы Л. Мартинес, 12 Политано, 89

Болонья - Удинезе - 2:1

Голы: Сантандер, 42, Орсолини, 82 - Пузетто, 32

Кьево - Торино - 0: 1

Гол: Дзадза, 88

Фиорентина - Аталанта - 2:0

Голы: Верету, 63, Бираги, 90+4

Фрозиноне - Дженоа - 1:2

Голы: Чано, 41 (пен) - Пйонтек, 33, 36

Парма - Эмполи - 1:0

Гол: Жервиньо, 33

Таблица сайта Myscore.com.ua

В рамках 7 тура чемпионата Италии Рома и Ювентус одержали одинаковые победы со счетом 3:1 в матчах против Лацио и Наполи соответственно.

НВ