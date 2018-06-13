Forbes опубликовал список самых дорогих футбольных клубов мира

Манчестер Юнайтед - самый дорогой клуб мира по версии Forbes

Манчестер Юнайтед второй год подряд возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes.

За последний год стоимость английского клуба увеличилась на 12% и теперь составляет 4,123 миллиарда долларов. На втором месте находится мадридский Реал (4,088 млрд, +14%), на третьем - каталонская Барселона (4,064 млрд, +12%), далее следуют немецкая Бавария (3,063 млрд, +13%) и английский Манчестер Сити (2,474 млрд, +19%).

Топ-20 самых дорогих клубов мира по версии Forbes:

1. Манчестер Юнайтед – 4,123 млрд долларов (+12%)

2. Реал – 4,088 млрд (+14%)

3. Барселона (4,064 млрд, +12%)

4. Бавария – 3,063 млрд (+13%)

5. Манчестер Сити – 2,474 млрд (+19%)

6. Арсенал – 2,474 млрд (+19%)

7. Челси – 2,062 млрд (+12%)

8. Ливерпуль – 1,944 млрд (+30%)

9. Ювентус – 1,472 млрд (+17%)

10. Тоттенхэм – 1,237 млрд (+17%).

11. ПСЖ – 971 млн (+16%)

12. Боруссия Дортмунд – 901 млн (+12%)

13. Атлетико – 848 млн (+16%)

14. Вест Хэм – 754 млн (+19%)

15. Шальке – 707 млн (+12%)

16. Рома – 618 млн (+9%)

17. Милан – 612 млн (-24%)

18. Интер – 606 млн (+13%)

19. Лестер – 500 млн (+21%)

20. Наполи – 471 млн (+21%)

Напомним, ранее Манчестер Юнайтед объявил о подписании лидера Шахтера Фреда. По информации Transfermarkt , бразилец обошелся МЮ в 59 млн евро.