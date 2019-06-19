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Фонсека захотел забрать в Рому полузащитника сборной Украины — СМИ

Сегодня, 00:35
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Фонсека захотел забрать в Рому полузащитника сборной Украины — СМИ - фото

ФК Шахтер

Контракт Коваленко с Шахтером рассчитан до 2020 года

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Виктора Коваленко может продолжить карьеру в итальянской Роме, сообщает Calciomercato.

В услугах украинца заинтересован новый наставник римского клуба Паулу Фонсека, который работал с Коваленко в Шахтере.

По информации издания, трансфер Коваленко может обойтись Роме в 8 млн евро.

Контракт 23-летнего футболиста с Шахтером заканчивается в 2020 году.

Ранее экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека возглавил Рому, с которой подписал контракт на два года с опцией продления еще на один год.

Сообщалось, что Шахтер и Рома близкие к соглашению по трансферу защитника донецкого клуба Исмаили.

Фонсека заявлял о том, что хотел бы забрать в свою новую команду трех-четырех игроков донецкой команды.

Теги:   Футбол Трансферы Виктор Коваленко Паулу Фонсека ФК Рома ФК Шахтер

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