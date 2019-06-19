Фонсека захотел забрать в Рому полузащитника сборной Украины — СМИ
Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Виктора Коваленко может продолжить карьеру в итальянской Роме, сообщает Calciomercato.
В услугах украинца заинтересован новый наставник римского клуба Паулу Фонсека, который работал с Коваленко в Шахтере.
По информации издания, трансфер Коваленко может обойтись Роме в 8 млн евро.
Контракт 23-летнего футболиста с Шахтером заканчивается в 2020 году.
Ранее экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека возглавил Рому, с которой подписал контракт на два года с опцией продления еще на один год.
Сообщалось, что Шахтер и Рома близкие к соглашению по трансферу защитника донецкого клуба Исмаили.
Фонсека заявлял о том, что хотел бы забрать в свою новую команду трех-четырех игроков донецкой команды.