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Фонсека вошел в тройку кандидатов на пост наставника итальянского топ-клуба — журналист

Вчера, 21:20
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Фонсека вошел в тройку кандидатов на пост наставника итальянского топ-клуба — журналист - фото

ФК Шахтер via Instagram

Рома планирует предложить Фонсеке трехлетний контракт — журналист

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека остается одним из главных кандидатов на должность наставника итальянской Ромы, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информции Ди Марцио, на должность главного тренера Ромы претендуют три специалиста: Синиша Михайлович из Болоньи, Роберто Де Дзерби из Сассуоло и наставник Шахтера Паулу Фонсека.

Сообщается, что приоритетным вариантом для Ромы является Михайлович, однако против его кандидатуры говорит тот факт, что во время карьеры игрока он шесть сезонов выступал за римский Лацио, который является самым принципиальным соперником «волков».

Среди минусов Фонсеки является отсутствие опыта в чемпионате Италии, но кандидатуру португальца поддерживает Франко Бальдини, трансферный советник клуб.

Также Ди Марцио добавляет, что Фонсеке хотят предложить трехлетний контракт с окладом 2 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Рома рассматривает рулевого Шахтера Паулу Фонсеку в качестве одного из кандидатов на пост наставника команды.

Президент Шахтера Ринат Ахметов заявлял о том, что если наставником команды заинтересуется европейский топ-клуб, он готов его отпустить.

Ранее Фонсека отмечал, что его соглашение действует до конца 2020-го года, и он намерен его отработать, но оговорился, что если поступит предложение, которое соответствует его интересам и интересам клуба, то они ее обсудят.

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