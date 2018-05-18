Фонсека собрался вернуть полузащитника из российского клуба в Шахтер - СМИ

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Олег Данченко в следующем сезоне будет играть за Шахтер
Фото: ФК Анжи

Олег Данченко в следующем сезоне будет играть за Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека намерен вернуть из аренды в российском Анжи полузащитника Олега Данченко, сообщает Footboom.

Срок аренды хавбека истекает по окончании текущего сезона, и игрок должен будет вернуться в расположение "Горняков". По информации источника, Фонсека рассчитывает на Данченко и не хочет больше отдавать его в аренду.

На данный момент Анжи играет переходные матчи за право сохранить прописку в российской Премьер-лиге. В первом матче команда из Махачкалы уступила красноярскому Енисею со счетом 0:3.

В текущем сезоне Данченко сыграл 28 матчей за Анжи, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

Напомним, прошлый сезон Данченко отыграл в Черноморце также на правах аренды. В составе одесского коллектива исполнитель провел 24 матча.

В июне 2017 года Шахтер отдал игрока в годичную аренду в российский Анжи.

Накануне главный тренер Шахтера Паулу Фонсека подписал новый контракт с клубом, рассчитанный на два года.

На прошлых выходных донецкий Шахтер досрочно стал чемпионом Украины. Этот чемпионский титул стал для "Горняков" 11-м в истории.

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