Фонсека прокомментировал вылет Шахтера из ЛЧ Сегодня, 02:38 0 Цей матеріал також доступний українською Главный тренер ФК Шахтер Паулу Фонсека

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека пообщался с журналистами после матча с французским Лионом, который завершился вничью 1:1.

В первую очередь, тренер поблагодарил болельщиков, которые в снежную погоду пришли поддержать команду на стадион.

"Хочу сейчас говорить только о том, что сегодня были на стадионе 39 тысяч болельщиков разных клубов, не только Шахтера, и мы чувствовали их поддержку на протяжении всего матча. Нам нравится играть в Харькове, мы уже привыкли играть, привыкли к харьковскому болельщику. А чтобы играть в Киеве, то почему бы нет? У нас, как показала игра, здесь немало болельщиков", - заявил Фонсека.

Он отметил, что несмотря на результат, который не позволил выйти в стадию плей-офф Лиги Чемпионов, команда провела хороший матч и дала отпор сопернику, передает УНИАН.

"Сегодня матч не победный, результат говорит сам за себя. Но в начале поединка мы могли давать отпор Лиону, все у нас получалось до пропущенного гола. Мы были близки, чтобы второй раз подряд выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Но сегодня нам не удалось удержать наше преимущество и довести матч до победы, а Лиону позволили сравнять счет индивидуальные качества отдельного игрока", - заявил тренер.

Фонсека также прокомментировал желание выиграть с командой Лигу Европы.

"На этот турнир стоит посмотреть, насколько он изменился за 10 лет, и не совсем справедливо с такими командами, которые там выступают, требовать от себя выиграть Лигу Европы. Будем пошагово решать все вопросы, стараться пройти как можно дальше", - заявил Фонсека.

Напомним, Шахтер сыграл вничью с Лионом 1:1 в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов на своем поле, чего не хватило для выхода в 1/8 финала.