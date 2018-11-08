Фонсека прокомментировал поражение Шахтера от Манчестер Сити

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал поражение своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити (0:6).

"На самом деле много обсуждение не нужно, драм не нужно. Сити - команда другого уровня, они заслужили победу. Мы были ни далеко, ни близко, чтобы быть самими собой. Они заслужили на победу с таким счетом", - цитирует слова Фонсеки Sport Arena.

Португальский специалист считает, что Манчестер Сити может выиграть Лигу чемпионов.

"Как далеко Сити может пройти в ЛЧ? Очень далеко, эта команда - машина. Это отличная команда, она может выиграть турнир", - сказал он.

Наставник Шахтера также отметил, что у его команды "есть даже шансы на второе место, это будет очень сложно, но математически это возможно - надо выиграть два матча".

По мнению Фонсеки, чтобы играть на уровне Манчерстер Сити, украинским клубам нужны инвестиции.

"Нужны инвестиции, нужны лучшие игроки в украинском чемпионате. Обратите внимание, какие суммы инвестируют европейские команды. Мы не можем себе этого позволить", - добавил португалец.

Напомним, в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити разгромил донецкий Шахтер со счетом 6:0.

В предыдущем туре Лиги чемпионов Шахтер в Харькове проиграл Манчестер Сити со счетом 0:3.