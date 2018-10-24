Фонсека прокомментировал поражение Шахтера от Манчестер Сити

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.
Как передает сайт телеканала Футбол 1/2, по мнению португальского специалиста, основной причиной такого результата стал разный уровень команд.
"У этой игры нет большой истории. Нужно признать, что Манчестер Сити был лучше, у них совсем другие качества, это команда совсем другого уровня. Не могу ничего сказать своим игрокам, которые старались, пробовали, атаковали, оставались самими собой. Однако правда в том, что этого не было достаточно для того, чтобы противостоять такой сильной команде. Сегодня я могу поздравить Ман Сити с победой", - сказал Фонсека.
Он отметил, что его подопечные "понимали, что будет сложно, особенно играя без Тайсона и Марлоса".
"Практически ничего не было возможно сделать в этом матче из-за качеств футболистов соперника. Во второй половине мы немного улучшили владение мячом, но этого недостаточно для того, чтобы создавать опасность в матче с такой сильной командой", - сказал наставник Шахтера.
- Читайте также: Шахтер - Манчестер Сити: видео голов и обзор матча
Фонсека также подчеркнул, что его команда будет бороться до самого конца и постарается завоевать очки в ответном матче.
"Сейчас нам нужно восстановить футболистов к следующему матчу в чемпионате. Потом уже будем думать об ответной встрече с Манчестер Сити. Я прекрасно понимаю, что будет снова сложно, но мы будем бороться до самого конца и постараемся завоевать очки", - сказал он.
На вопрос журналистов, на что претендует Шахтер - выход в плей-офф Лиги чемпионов или Лигу Европы, Фонсека ответил, что "во всех играх и соревнованиях Шахтер всегда борется за победу. Мы будем продолжать делать это, зная, что будет очень сложно".
Напомним, в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер проиграл со счетом 0:3 Манчестер Сити.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования