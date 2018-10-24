Фонсека прокомментировал поражение Шахтера от Манчестер Сити

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Как передает сайт телеканала Футбол 1/2, по мнению португальского специалиста, основной причиной такого результата стал разный уровень команд.

"У этой игры нет большой истории. Нужно признать, что Манчестер Сити был лучше, у них совсем другие качества, это команда совсем другого уровня. Не могу ничего сказать своим игрокам, которые старались, пробовали, атаковали, оставались самими собой. Однако правда в том, что этого не было достаточно для того, чтобы противостоять такой сильной команде. Сегодня я могу поздравить Ман Сити с победой", - сказал Фонсека.

Он отметил, что его подопечные "понимали, что будет сложно, особенно играя без Тайсона и Марлоса".

"Практически ничего не было возможно сделать в этом матче из-за качеств футболистов соперника. Во второй половине мы немного улучшили владение мячом, но этого недостаточно для того, чтобы создавать опасность в матче с такой сильной командой", - сказал наставник Шахтера.

Фонсека также подчеркнул, что его команда будет бороться до самого конца и постарается завоевать очки в ответном матче.

"Сейчас нам нужно восстановить футболистов к следующему матчу в чемпионате. Потом уже будем думать об ответной встрече с Манчестер Сити. Я прекрасно понимаю, что будет снова сложно, но мы будем бороться до самого конца и постараемся завоевать очки", - сказал он.

На вопрос журналистов, на что претендует Шахтер - выход в плей-офф Лиги чемпионов или Лигу Европы, Фонсека ответил, что "во всех играх и соревнованиях Шахтер всегда борется за победу. Мы будем продолжать делать это, зная, что будет очень сложно".

Напомним, в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер проиграл со счетом 0:3 Манчестер Сити.