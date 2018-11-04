Фонсека прокомментировал победу над Динамо

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека пообщался с журналистами после победы над киевским Динамо в рамках Чемпионата Украины.

Об этом передает официальный сайт ФК Шахтер.

"Очень эмоциональный поединок для болельщиков. Сегодня был открытый футбол. За последнее время с Динамо, вероятно, самый открытый. Возможно, в связи с тем, что киевлянам также нужна была победа. Наша команда хорошо это понимала, мы держали это в уме. Хороший футбол. Эмоциональный и приятный матч – именно такие стоит смотреть. Мы были продуктивны и одержали важную для нас победу", - заявил Фонсека.

Он также отметил, что команда стремилась играть в свою игру.

"Мы всегда хотим играть одинаково и демонстрировать один стиль. Характеристики футболистов в стартовом составе отчасти меняют ход матча, однако наш план остается тем же. Вы и сами видели с самого начала, что Шахтер не прятался от своей игры", - заявил главный тренер ФК Шахтер.

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Напомним, донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу со счетом 2:1.