Фонсека прокомментировал победу над Динамо

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека пообщался с журналистами после победы над киевским Динамо в рамках Чемпионата Украины.
Об этом передает официальный сайт ФК Шахтер.
"Очень эмоциональный поединок для болельщиков. Сегодня был открытый футбол. За последнее время с Динамо, вероятно, самый открытый. Возможно, в связи с тем, что киевлянам также нужна была победа. Наша команда хорошо это понимала, мы держали это в уме. Хороший футбол. Эмоциональный и приятный матч – именно такие стоит смотреть. Мы были продуктивны и одержали важную для нас победу", - заявил Фонсека.
Он также отметил, что команда стремилась играть в свою игру.
"Мы всегда хотим играть одинаково и демонстрировать один стиль. Характеристики футболистов в стартовом составе отчасти меняют ход матча, однако наш план остается тем же. Вы и сами видели с самого начала, что Шахтер не прятался от своей игры", - заявил главный тренер ФК Шахтер.
Читайте также:
- У сборной Украины большое будущее. Реакция соцсетей на победу Шахтера над Динамо
- Хацкевич прокомментировал поражение от Шахтера
Напомним, донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу со счетом 2:1.
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
- Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
- Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира
Комментарии
Правила комментирования