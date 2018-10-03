Фонсека прокомментировал матч с Лионом

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека пообщался с журналистами после матча Лиги чемпионов против французского Лиона, который завершился со счетом 2:2.

Фонсека отметил, что команде не хватило концентрации во второй половине матче, передает официальный сайт ФК Шахтер.

"Действительно, у нас было преимущество в два мяча. Все шло хорошо: мы доминировали, провели великолепный первый тайм. Во втором же случился переломный момент, когда соперник начал создавать нам сложности в тех зонах, где он сильнее всего, - это последние 30 метров до наших ворот. Мы немного потерялись тактически и не совсем понимали, что нужно делать. Конечно, в этом полная заслуга Лиона. Все мы знаем, насколько эта команда сильна и опасна. Жаль, что закончили с таким результатом, учитывая, что вели со счетом 2:0", - заявил Фонсека.

Он также проанализировал ситуацию в группе перед двумя матчами против Манчестер сити.

"Да, победи мы, все было бы намного более сбалансированно и понятно. Предстоят два сложнейших поединка с Манчестер Сити. Продолжаем бороться. Ничего другого не остается, и абсолютно все еще возможно и реально. Постараемся выигрывать и сделаем все, чтобы выйти из группы", - заявил тренер.

Напомним, во втором туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер на выезде сыграл вничью 2:2 с французским Лионом, хотя по ходу матча вел 2:0.

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