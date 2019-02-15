Фонсека прокомментировал исход матча Шахтера с Айнтрахтом в Лиге Европы Сегодня, 03:58 73 Цей матеріал також доступний українською EPA Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека и наставник Айнтрахта Адольф Хюттер EPA

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал ничью своей команды в домашнем поединке 1/16 Лиги Европы против Айнтрахта из Франкфурта (2:2).

"Эта игра была очень сложной против сильнейшей команды, и играть с 10-й минуты в меньшинстве, заставило нашу команду постараться еще больше. Ребята никогда не теряли свой баланс, они продолжали играть, очень много работали и мы смогли сыграть вничью. Я горжусь своими игроками и только могу их поздравить", - цитирует слова Фонсеки Телеканал Футбол.

Отвечая на вопрос журналиста наставник Шахтера сделал акцент на том, что полузащитник Тарас Степаненко был несправедливо удален в первом тайме.

"Удаление Степаненко? Я думаю, что со стороны арбитра было слишком много внимания к нашему игроку, особенно со второй желтой карточкой. Я не буду обсуждать решение арбитра, но это было не правильно. Но правда в том, что после этого момента команда должна была объединиться и ребята очень устали, потому что много работали сегодня. У нас сохраняются все шансы, еще предстоит сыграть вторую игру", - сказал он.

Фонсека также похвалил своих подопечных, отметив, что "даже играя в 10-м, мы доказали, что у команды еще есть амбиции".

"Будет очень сложно, но мы просто обязаны выиграть ответный поединок. С такой отдачей и с такой работой игроков, я могу только верить и надеется", - сказал тренер Шахтера.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы Шахтер в меньшинстве со счетом 2:2 избежал поражения на своем поле против Айнтрахта.