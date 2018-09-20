Фонсека прокомментировал игру с Хоффенхаймом

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека пообщался с журналистами после матча против немецкого Хоффенхайма, который завершился со счетом 2:2.

"Перед матчем многие не верили и говорили, что это слабая команда. Хоффенхайм показал на поле очень сильный атакующий футбол. Гости создавали большое количество опасных моментов, особенно в первом тайме. В свою очередь мы совершили несколько ошибок в обороне, давали им выходить в острые контратаки. Было много пространства, открывались зоны, которые должны оставаться закрытыми. Это полностью доказывает наши ожидания накануне поединка", - заявил Фонсека.

Он также прокомментировал игру голкипера Андрея Пятова, назвав его лучшим вратарем Украины, передает официальный сайт донецкого Шахтера.

"У меня нет привычки винить кого-либо из игроков индивидуально. Да, ошибки случаются, но ничего страшного в них нет. Не стоит забывать, что Пятов - великолепный вратарь. Думаю, ни у кого нет сомнений по поводу его качеств. Он - лучший голкипер Украины. Когда я делаю выбор по этой позиции, никогда не сомневаюсь", - заявил тренер.

Фонскека также отметил игру Болбата и Тайсона.

"Ничего плохого о Болбате сказать не могу. Он провел достаточно хороший матч, действовал в сложных условиях, когда соперник глубоко оборонялся, было очень мало свободных зон. Часто происходило так, что мяч до него просто не доходил. Замена? Поставить Тайсона на левый фланг благодаря его скорости и комбинационной игре с Исмаили - совместное решение нашего тренерского штаба.", - заявил тренер.

Также Фонска на последок поблагодарил болельщиков, которые поддержали команду в сложную минуту.

"В завершение хочу сказать о болельщиках, которые пришли на стадион и бурно поддерживали Шахтер даже в те моменты, когда мы уступали. От меня, тренерского штаба и всей команды - огромная благодарность. Спасибо!", - заявил Фонсека.

Напомним, донецкий Шахтер сыграл в первом туре группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 вничью с немецким Хоффенхаймом со счетом 2:2.