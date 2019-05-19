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Фонсека прокомментировал чемпионство Шахтера

Вчера, 22:49
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Фонсека прокомментировал чемпионство Шахтера - фото

Ф К Шахтер

Шахтер завоевал 12-е чемпионство Украины в истории

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека поделился впечатлениями после завоеванного «горняками» чемпионства Украины.

По словам португальского наставника, Шахтер справедливо победил Зарю (1:0), что позволило завоевать чемпионский титул, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Также Фонсека заявил, что к победе в чемпионате причастны и игроки, которые покинули «горняков» — Ярослав Ракицкий и Олег Данченко. Оба перешли в российские клубы. Ракицкий — в Зенит, а Данченко на правах аренды перебрался в Енисей.

«Мы очень счастливы, что выиграли очередной титул — седьмой с тех пор, как я в Шахтере. Это клуб-победитель! Мы добились результата благодаря моим игрокам.

Вне всяких сомнений, мы были наилучшей, самой амбициозной командой на протяжении всего чемпионата, демонстрировали наиболее качественный футбол, и именно поэтому в наших руках очередной трофей", — сказал Фонсека.

Донецкий Шахтер победил луганскую Зарю со счетом 1:0 в матче 29 тура украинской Премьер-лиги и стал чемпионом сезона 2018/19.

Ранее Шахтер стал обладателем Кубка Украины, одолев в финале Ингулец 4:0.

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