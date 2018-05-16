Фонсека продлил контракт с Шахтером - СМИ

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека продлил контракт с донецким клубом на 2 года, сообщает O Jogo.

Соглашение будет подписано в ближайшие дни, а зарплата португальца составит 4 млн евро. Ожидается, что в скором времени о достижении договоренности "Горняки" объявят официально.

Действующий контракт португальского специалиста с Шахтером истекает в июне этого года.

Накануне Фонсека сообщил, что через два дня расскажет, останется ли работать во главе донецкой команды.

Накануне СМИ рассказали, что Вест Хэм обсудил с главным тренером Шахтера перспективы его назначения менеджером английской команды.

На днях журналист Константин Андриюк со ссылкой на свои источники сообщил о том, что Паулу Фонсека не покинет клуб этим летом.

Ранее появилась информация, что "Горняки" предложили наставнику продлить контракт на два года, но тот ждет предложений от клубов английской Премьер-лиги.