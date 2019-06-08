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Фонсека признался, где хотел бы работать после Шахтера

Сегодня, 18:46
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Фонсека признался, где хотел бы работать после Шахтера - фото

ФК Шахтер

Контракт Фонсеки с Шахтером заканчивается через год

Наставник Шахтера Паулу Фонсека в интервью НВ рассказал, в каком чемпионате мечтает поработать после окончания контракта с донецким клубом.

Наставник Шахтера отметил, что у него еще год контракта с «горняками», а в будущем он хотел бы попробовать свои силы в одном из четырех топ-чемпионатов Европы: Англии, Испании Италии или Германии.

«Для меня это наилучшие четыре лиги. Я всегда говорю, что в одной из этих стран я хотел бы когда-нибудь поработать», — сказал Фонсека.

В то же время Фонсека не знает, когда получит шанс поработать в одном из этих чемпионатов, но уверен, что это точно произойдет.

«Даже не переживаю по этому поводу. Сейчас я нахожусь в отличном клубе. Но верю, что когда‑нибудь это произойдет», — добавил португалец.

Ранеее сообщалось, что Паулу Фонсека близок к тому, чтобы возглавить итальянскую Рому.

По данным Sky Sport в Twitter, прибытие 46-летнего специалиста в итальянский клуб ожидается 10 июня.

Читайте полный текст интервью с Паулу Фонсекой в свежем номере журнала Новое Время — № 20 от 6 июня 2019 года.

Теги:   Футбол ФК Шахтер Паулу Фонсека

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