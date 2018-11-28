Фонсека посвятил всем украинцам победу Шахтера в Лиге чемпионов

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека пообщался с журналистами после матча Лиги чемпионов, в котором его команда обыграла Хоффенхайм со счетом 3:2.

Фонсека, в частности, рассказал о причинах нестандартной схемы команды с тремя центральными защитниками, передает Sport.ua.

"После того, как мы проанализировали наш первый матч в Харькове, мы поняли, что нам будет очень сложно противостоять такому сопернику. Хоффенхайм размещал огромное количество игроков в нашей линии обороны. После чего мы приняли решение играть в три центральных защитника. У нас был всего один день, чтобы отработать эту схему, но она сработала. Это была специфическая стратегия на эту игру. Это не значит, что мы будем играть так же", - заявил Фонсека.

Главный тренер донецкого клуба также отметил, что игра получилась зрелищной и допустил, что зрители получили удовольствие от просмотра матча.

"Если говорить о поединке, то игра была очень зрелищной. Такой футбол привлекает людей, такой футбол любят смотреть. Зрители получили удовольствие, было много голевых моментов у обеих команд. Если говорить о нашей тактике, то, имея преимущество в два мяча, нужно было попробовать удержать этот результат. У нас не все получилось. Тем не менее, мы выиграли, и это плоды нашей работы и веры в себя", - заявил тренер.

Фонсека также прокомментировал возможность переноса следующего матча против Лиона из Харькова в связи с введением в 10 областях Украины военного положения.

"Мы прекрасно понимаем, насколько важным и сложным будет матч с Лионом, который сегодня сыграл вничью с Манчестер Сити. Мы готовимся к сложному матчу. Если говорить о ситуации, я думаю, что игра пройдет в Харькове. Ничего иного я не слышал. Но, если УЕФА решит перенести матч, мы сыграем его в другом городе нашей страны Украины", - заявил Фонсека.

Главный тренер Шахтера также посвятил победу в матче "всем болельщикам и всем украинцам".

"Хотел бы посвятить эту победу всем болельщикам, которые приехали сегодня, чтобы поддержать нас на этом стадионе, и всем украинцам", - заявил Фонсека.

Напомним, в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер со счетом 3:2 в концовке матча переиграл на выезде немецкий Хоффенхайм.