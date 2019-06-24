Фонсека попросил Рому приобрести защитника Шахтера — СМИ Сегодня, 23:14 221 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Трансфер Исмаили оценивается в 15 млн евро — медиа ФК Шахтер

Экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека попросил у руководства своего нынешнего клуба, Ромы, приобрести защитника донецкой команды Исмаили, сообщает TMW.



По информации портала, имя бразильского футболиста было озвучено португальским специалистом во время собрания правления итальянского гранда сегодня, 24 июня.

Как отмечает медиа, сам 29-летний игрок открыт для перехода в римскую команду, где может заменить Александара Коларова. Того хочет подписать турецкий Фенербахче.

По данным источника, потенциальный трансфер Исмаили оценивается в 15 миллионов евро. Ради сведения финансового баланса клуб также может продать его конкурента Луку Пеллегрини.

Ранее СМИ узнали, что Шахтер и Рома близки к соглашению по трансферу защитника.

Генеральный директор чемпиона Украины Сергей Палкин заявлял, что клуб рассмотрит вопрос продажи Исмаили только в том случае, если поступит предложение минимум в 50 млн евро.