Фонсека официально продлил контракт с Шахтером

Паулу Фонсека будет работать в Шахтере еще два года

Португальский специалист Паулу Фонсека продолжит работать главным тренером чемпиона Украины донецкого Шахтера.

Об этом сообщил президент клуба Ринат Ахметов в интервью официальному сайту "Горняков". Новое соглашение Фонсеки с Шахтером рассчитано на два года.

"Шахтер два года назад принял правильное решение, пригласив Паулу и его помощников в команду. Сейчас мы подписали новый контракт, и я убежден, что впереди нас будут ждать новые успехи. Паулу – профессионал. Это амбициозный человек. Трудолюбивый человек. И у него хорошие идеи. Он знает, что делать", - сказал Ахметов.

Фонсека работает с Шахтером с лета 2016 года. За это время португалец привел команду к двум чемпионским титулам Премьер-лиги, выиграл два Кубка и один Суперкубок Украины, а также доходил до 1/16 финала Лиги Европы и 1/8 финала Лиги чемпионов.

Накануне португальские СМИ сообщили, что главный тренер Шахтера Паулу Фонсека продлил контракт с донецким клубом на 2 года.

На прошлых выходных донецкий Шахтер досрочно стал чемпионом Украины. Этот чемпионский титул стал для "Горняков" 11-м в истории.