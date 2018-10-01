Фонсека о Шахтере: Уважаю Луческу, но сейчас это моя команда

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал мнение о том, что его команда все еще исповедует принципы игры предшественника Мирчи Луческу.

В интервью программе Профутбол на телеканале 2+2 португальский специалист признался, что уже лучше чувствует себя в Украине после переезда летом 2016 года и понимает политику донецкого клуба.

"Я уважаю Мирчу Луческу, но не сравниваю нашу работу. У нас разное видение игры. И сейчас это моя команда. Наш футбол другой", - добавил Фонсека.

Сообщалось, что рулевой донецкого коллектива зарабатывает больше всех среди тренеров команд украинской Премьер-лиги. Оклад португальского специалиста составляет 330 тысяч долларов в месяц.

Ранее авторитетный футбольный журналист Гильем Балаге заявил о том, что наставник Шахтера отказался возглавить английский Эвертон минувшей весной.

В мае Фонсека подписал новый контракт с клубом, рассчитанный на два года.