Фонсека хотел бы забрать с собой в Рому трех-четырех игроков Шахтера Сегодня, 02:05 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Фонсека отказался называть фамилии интересующих его игроков Шахтера ФК Шахтер

Экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека заявил о том, что хотел бы забрать в свою новую команду, Рому, трех-четырех игроков донецкой команды.



В комментарии Главреду португальский специалист поблагодарил украинскую сторону за то, что та отпустила его в итальянский клуб, а также признался, что всегда будет с теплотой вспоминать «Горняков».

По мнению португальского тренера, Рома — великий клуб, и он рад, что ему выпала честь стать его частью. Наставник «Волков» пообещал, что сделает все, чтобы они вернулись на чемпионскую тропу.

«Да, некоторые игроки Шахтера мне интересны, и я бы хотел, чтобы они продолжили карьеру в Роме. Фамилии тех, кто может к нам перейти называть не буду», — признался Фонсека.

Вместе с тем, специалист призвал быть реалистами, указав, что у каждого из этих футболистов есть действующий контракт, поэтому если стороны не договорятся, то переходов не будет.

Накануне Шахтер объявил об уходе Фонсеки, который проработал в клубе три сезона. Его преемником у руля донецкой команды стал соотечественник Луиш Каштру.

