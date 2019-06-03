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Фонсека хочет забрать с собой в Италию двоих игроков Шахтера — СМИ

Сегодня, 21:56
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Фонсека хочет забрать с собой в Италию двоих игроков Шахтера — СМИ - фото

ФК Шахтер

Исмаили может перейти в Рому

Рулевой Шахтера Паулу Фонсека хочет забрать с собой в Рому оборонца Исмаили и полузащитника Маркоса Антонио, сообщает Asromalive.it со ссылкой на Corriere dello Sport и Gazzetta dello Sport.

По информации сегодняшних выпусков изданий, португальский специалист «с радостью» забрал бы бразильских футболистов вместе с собой в Рим.

Как отмечают медиа, в первом тренер видит своеобразного помощника на поле, тогда как второй по его мнению способен вырасти в настоящего чемпиона.

Сообщалось, что Шахтер дал добро Фонсеке на то, чтобы возглавить Рому.

Накануне СМИ узнали, что чемпион Украины готов отпустить главного тренера в другой клуб, если последний заплатит пять миллионов евро за досрочное расторжение контракта.

Вместе с тем, по их же информации, между наставником Шахтера и его президентом Ринатом Ахметовым есть джентльменский договор, по которому тренера могут отпустить бесплатно.

Сам Ахметов заявлял, что если португальцем заинтересуется европейский топ-клуб, он готов его отпустить.

Теги:   Трансферы ФК Шахтер ФК Рома Паулу Фонсека Футбол

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