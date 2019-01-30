Фонсека хочет все развалить. Селезнев назвал ошибкой продажу Шахтером Ракицкого Сегодня, 18:54 352 Цей матеріал також доступний українською EPA Селезнев (слева) считает Ракицкого (справа) одним из лучших защитников мира EPA

Украинский нападающий испанской Малаги Евгений Селезнев убежден, что Шахтер совершил ошибку, продав его соотечественника Ярослава Ракицкого в российский Зенит.



В комментарии Sportbox.ru 33-летний футболист признался, что его не удивил переход игрока, и он принял бы и поддержал любой выбор Ракицкого.

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По его мнению, соотечественник - один из лучших защитников в мире, а Зенит - это топ-клуб. Легионер Малаги выразил недоумение тем, как Шахтер мог его отпустить, хотя ему понятно, что тот поругался с наставником Паулу Фонсекой.

"Он хочет развалить все. Я бы в такого футболиста вцепился руками и ногами, и не отпускал бы никогда. Я посмотрю, что там Фонсека натренирует без Ракицкого", - отметил Селезнев.

Нападающий считает, что защитник был половиной донецкой команды, а главный тренер расставляет приоритеты в пользу своего эго и вопреки футболу.

Накануне Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит, подписав контракт на 3,5 года. Ранее появилась информация, что игрок решил уйти из-за плохого взаимопонимания с наставником Паулу Фонсекой и отношения к себе болельщиков.