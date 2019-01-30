Фонсека хочет все развалить. Селезнев назвал ошибкой продажу Шахтером Ракицкого
Украинский нападающий испанской Малаги Евгений Селезнев убежден, что Шахтер совершил ошибку, продав его соотечественника Ярослава Ракицкого в российский Зенит.
В комментарии Sportbox.ru 33-летний футболист признался, что его не удивил переход игрока, и он принял бы и поддержал любой выбор Ракицкого.
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По его мнению, соотечественник - один из лучших защитников в мире, а Зенит - это топ-клуб. Легионер Малаги выразил недоумение тем, как Шахтер мог его отпустить, хотя ему понятно, что тот поругался с наставником Паулу Фонсекой.
"Он хочет развалить все. Я бы в такого футболиста вцепился руками и ногами, и не отпускал бы никогда. Я посмотрю, что там Фонсека натренирует без Ракицкого", - отметил Селезнев.
Нападающий считает, что защитник был половиной донецкой команды, а главный тренер расставляет приоритеты в пользу своего эго и вопреки футболу.
Накануне Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит, подписав контракт на 3,5 года. Ранее появилась информация, что игрок решил уйти из-за плохого взаимопонимания с наставником Паулу Фонсекой и отношения к себе болельщиков.