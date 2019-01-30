Александр Пасхавер
Наша политическая нестабильность
Алексей Гарань
Что если Порошенко победит
Юлия Ярмоленко
Привет из Лас-Вегаса. На рубеже прошлого и будущего
Андрей Смирнов
Глава ГПУ разругался с кандидатом в президенты

Фонсека хочет все развалить. Селезнев назвал ошибкой продажу Шахтером Ракицкого

Сегодня, 18:54
352
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Селезнев (слева) считает Ракицкого (справа) одним из лучших защитников мира

Украинский нападающий испанской Малаги Евгений Селезнев убежден, что Шахтер совершил ошибку, продав его соотечественника Ярослава Ракицкого в российский Зенит.

В комментарии Sportbox.ru 33-летний футболист признался, что его не удивил переход игрока, и он принял бы и поддержал любой выбор Ракицкого.

По его мнению, соотечественник - один из лучших защитников в мире, а Зенит - это топ-клуб. Легионер Малаги выразил недоумение тем, как Шахтер мог его отпустить, хотя ему понятно, что тот поругался с наставником Паулу Фонсекой.

"Он хочет развалить все. Я бы в такого футболиста вцепился руками и ногами, и не отпускал бы никогда. Я посмотрю, что там Фонсека натренирует без Ракицкого", - отметил Селезнев.

Нападающий считает, что защитник был половиной донецкой команды, а главный тренер расставляет приоритеты в пользу своего эго и вопреки футболу.

Накануне Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит, подписав контракт на 3,5 года. Ранее появилась информация, что игрок решил уйти из-за плохого взаимопонимания с наставником Паулу Фонсекой и отношения к себе болельщиков.

Теги:   Евгений Селезнев Паулу Фонсека Трансферы Зенит ФК Шахтер Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

LOL

Вчера, 16:53

article_img
"Пел" гимн - стадион плакал. В Сети шутят про Ракицкого и его переход в Зенит
9497
Футбол

Сегодня, 01:30

article_img
Журналист узнал о позиции ФФУ насчет Ракицкого в сборной Украины после отъезда в Россию
2550
Футбол

Вчера, 00:51

article_img
Пропавший самолет над Ла-Маншем: семья футболиста продолжит подводные поиски
1148

Главное

События

Сегодня, 16:54

article_img
Убийство супружеской пары в Николаеве: полиция задержала сообщника стрелка
События

Сегодня, 11:43

article_img
Мэра Доброполья отправили под ночной домашний арест, в зале суда распылили газ
Футбол

Сегодня, 01:30

article_img
Журналист узнал о позиции ФФУ насчет Ракицкого в сборной Украины после отъезда в Россию