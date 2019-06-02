Наставник Шахтера стал фаворитом на пост рулевого итальянского гранда — СМИ
Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека стал фаворитом на пост наставника Ромы, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, к такой ситуации привел отказ сразу трех специалистов возглавить итальянскую команду — Антонио Конте, Джан Пьеро Гасперини и Маурицио Сарри.
Кроме того, отмечает медиа, скорее всего работать в римском клубе не захочет и Синиша Михайлович, который настроен продлить контракт с Болоньей.
По данным источника, тем самым кандидатами на пост наставника Ромы остаются Фонсека и рулевой Сассуоло Роберто Де Дзерби, но именно у первого больше шансов получить назначение.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский гранд готов предложить главному тренеру Шахтера зарплату в три миллионов евро за сезон.
Накануне СМИ узнали, что Фонсека остается одним из главных кандидатов на пост наставника Ромы. Президент Шахтера Ринат Ахметов заявлял, что если португальцем заинтересуется европейский топ-клуб, он готов его отпустить.