Наставник Шахтера стал фаворитом на пост рулевого итальянского гранда — СМИ Сегодня, 15:49 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Рома готова предложить Фонсеке контракт с окладом 3 млн евро в год — медиа ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека стал фаворитом на пост наставника Ромы, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации издания, к такой ситуации привел отказ сразу трех специалистов возглавить итальянскую команду — Антонио Конте, Джан Пьеро Гасперини и Маурицио Сарри.

Кроме того, отмечает медиа, скорее всего работать в римском клубе не захочет и Синиша Михайлович, который настроен продлить контракт с Болоньей.

По данным источника, тем самым кандидатами на пост наставника Ромы остаются Фонсека и рулевой Сассуоло Роберто Де Дзерби, но именно у первого больше шансов получить назначение.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский гранд готов предложить главному тренеру Шахтера зарплату в три миллионов евро за сезон.

Накануне СМИ узнали, что Фонсека остается одним из главных кандидатов на пост наставника Ромы. Президент Шахтера Ринат Ахметов заявлял, что если португальцем заинтересуется европейский топ-клуб, он готов его отпустить.