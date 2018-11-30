30 ноября 2018, пятница

Флешмоб в военное положение. Оркестр и хор исполнили гимн Лиги чемпионов в харьковском ТЦ - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Матч Шахтер - Лион должен состояться 12 декабря в Харькове
Фото: ФК Шахтер

Матч Шахтер - Лион должен состояться 12 декабря в Харькове

В одном из харьковских торговых центров артисты хора Харьковского академического театра оперы и балета под аккомпанемент оркестра исполнили гимн Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт Шахтера, который представляет Украину в главном еврокубке, флешмоб вызвал большой интерес публики и был проведен дважды.

Также в торговом центре были развернуты восьмиметровые баннеры с анонсом поединка шестого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий клуб должен сыграть в Харькове против Лиона 12 декабря.

Ранее советник главы Харьковской ОГА Сергей Стороженко заявил о том, что поединок шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится 12 декабре в Харькове, где проводит свои домашние игры донецкий клуб, несмотря на введение в области военного положения.

Владелец французского Лиона Жан-Мишель Ола выразил сомнения в том, что матч Лиги чемпионов против чемпиона Украины пройдет в Харькове.

Исполняющий обязанности директора Арены Львов Юрий Майборода заявил о том, что Федерация футбола Украины спрашивала о готовности стадиона провести поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Лион 12 декабря.

Читайте в свежем номере
журнала Новое Время

  • Люди НВ: 18 украинцев, которые движут страну вперед
  • Главные риски и достижения в госбюджете-2019
  • Украина идет на рекордный урожай в своей истории

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове