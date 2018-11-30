Флешмоб в военное положение. Оркестр и хор исполнили гимн Лиги чемпионов в харьковском ТЦ - видео

В одном из харьковских торговых центров артисты хора Харьковского академического театра оперы и балета под аккомпанемент оркестра исполнили гимн Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт Шахтера, который представляет Украину в главном еврокубке, флешмоб вызвал большой интерес публики и был проведен дважды.

Также в торговом центре были развернуты восьмиметровые баннеры с анонсом поединка шестого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий клуб должен сыграть в Харькове против Лиона 12 декабря.

Ранее советник главы Харьковской ОГА Сергей Стороженко заявил о том, что поединок шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится 12 декабре в Харькове, где проводит свои домашние игры донецкий клуб, несмотря на введение в области военного положения.

Владелец французского Лиона Жан-Мишель Ола выразил сомнения в том, что матч Лиги чемпионов против чемпиона Украины пройдет в Харькове.

Исполняющий обязанности директора Арены Львов Юрий Майборода заявил о том, что Федерация футбола Украины спрашивала о готовности стадиона провести поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Лион 12 декабря.