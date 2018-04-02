ФК Мариуполь прокомментировал стычки фанатов с правоохранителями на матче с Динамо

Целью акций фанатов была демонстрация того, что футбол в Мариуполе опасен - Санин

Вице-президент ФК Мариуполя Андрей Санин заподозрил, что стычки фанатов во время домашнего матча приазовской команды против Динамо в 25-м туре украинской Премьер-лиги были заказной акцией.

В комментарии порталу Террикон функционер отметил, что клуб разбирается в этой ситуации, а также поблагодарил силовиков, которые не позволили потасовкам перейти в массовые беспорядки.

"Да, были небольшие происшествия на секторе приезжих болельщиков. Нам кажется, что они носили спланированный характер. Это очень похоже на заказную акцию", - считает Санин.

Поясняя свое мнение по поводу провокации, функционер заявил, что целью данных акций была демонстрация того, что футбол в Мариуполе опасен.

"Помните, около года назад некоторые силы начали педалировать эту тему? Мы с этими месседжами не согласны. Все сделаем для того, что они не были реализованы в жизнь", - добавил Санин.

Накануне, 1 апреля, в Мариуполе на стадионе им. Бойко во время футбольного матча между Мариуполем и Динамо произошли стычки между болельщиками и правоохранителями. Сам поединок завершился победой гостей со счетом 3:2.