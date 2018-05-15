Финал Лиги Европы. Когда и где смотреть матч Марсель - Атлетико

После вылета из Лиги чемпионов Атлетико имеет шанс выиграть Лигу Европы

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями финального матча Лиги Европы Марсель - Атлетико.

Финал Лиги Европы между французским Марселем и испанским Атлетико состоится завтра, 16 мая, в 21.45 по киевскому времени во французском Лионе на стадионе Групама Стэдиум.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы НЛО ТВ и Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать про Марсель накануне матча:

- занял второе место в групповом этапе Лиги Европы позади австрийского Зальцбурга и впереди португальского Гимараэша и турецкого Коньяспора, после чего в плей-офф прошел португальскую Брагу, испанский Атлетик, немецкий Лейпциг и тот же Зальцбург;

- занимает четвертое место в первенстве Франции с отставанием в 18 очков от чемпиона ПСЖ за тур до завершения сезона;

- добыл одну победу в четырех предыдущих поединках во всех турнирах при одном поражении;

- под вопросом участие в матче защитника Роланду, основных полузащитников Буна Сарра и Димитри Пайета, а также нападающего Константиноса Митроглу.

Что нужно знать про Атлетико накануне матча:

- после вылета в групповом этапе Лиги чемпионов оказался в плей-офф Лиги Европы, где прошел датский Копенгаген, российский Локомотив, португальский Спортинг и английский Арсенал;

- досрочно занял второе место в первенстве Испании, уступая 12 очков чемпиону Барселоне за тур до завершения сезона;

- потерпел одно поражение в предыдущих девяти поединках во всех турнирах при одной ничьей;

- не имеет кадровых потерь накануне финала.

Ориентировочные составы:

Марсель: Манданда - Сакаи, Рами, Луис Густаво, Амави - Лопес, Сансон - Товен, Пайет, Окампос - Жермен

Атлетико: Облак - Врсалько, Хименес, Годин, Лукас - Коке, Сауль, Габи, Корреа - Гризманн, Диего Коста

НВ