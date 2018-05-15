Финал Лиги Европы. Когда и где смотреть матч Марсель - Атлетико

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После вылета из Лиги чемпионов Атлетико имеет шанс выиграть Лигу Европы

После вылета из Лиги чемпионов Атлетико имеет шанс выиграть Лигу Европы

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями финального матча Лиги Европы Марсель - Атлетико.

Финал Лиги Европы между французским Марселем и испанским Атлетико состоится завтра, 16 мая, в 21.45 по киевскому времени во французском Лионе на стадионе Групама Стэдиум.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы НЛО ТВ и Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать про Марсель накануне матча:

- занял второе место в групповом этапе Лиги Европы позади австрийского Зальцбурга и впереди португальского Гимараэша и турецкого Коньяспора, после чего в плей-офф прошел португальскую Брагу, испанский Атлетик, немецкий Лейпциг и тот же Зальцбург;

- занимает четвертое место в первенстве Франции с отставанием в 18 очков от чемпиона ПСЖ за тур до завершения сезона;

- добыл одну победу в четырех предыдущих поединках во всех турнирах при одном поражении;

- под вопросом участие в матче защитника Роланду, основных полузащитников Буна Сарра и Димитри Пайета, а также нападающего Константиноса Митроглу.

Что нужно знать про Атлетико накануне матча:

- после вылета в групповом этапе Лиги чемпионов оказался в плей-офф Лиги Европы, где прошел датский Копенгаген, российский Локомотив, португальский Спортинг и английский Арсенал;

- досрочно занял второе место в первенстве Испании, уступая 12 очков чемпиону Барселоне за тур до завершения сезона;

- потерпел одно поражение в предыдущих девяти поединках во всех турнирах при одной ничьей;

- не имеет кадровых потерь накануне финала.

Ориентировочные составы:

Марсель: Манданда - Сакаи, Рами, Луис Густаво, Амави - Лопес, Сансон - Товен, Пайет, Окампос - Жермен

Атлетико: Облак - Врсалько, Хименес, Годин, Лукас - Коке, Сауль, Габи, Корреа - Гризманн, Диего Коста

НВ

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