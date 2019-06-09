Португалия — Нидерланды. Онлайн-трансляция финала Лиги наций Сегодня, 15:03 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Susana Vera Роналду может выиграть еще один трофей REUTERS/Susana Vera

НВ следит за финальным матчем Лиги наций между сборными Португалии и Нидерландов, а также событиями вокруг него. Начало — в 21.45 по киевскому времени сегодня, 9 июня.



Ориентировочные составы:

Португалия: Патрисиу — Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру — Карвалью, Данилу, Фернандеш, Бернарду Силва — Роналду, Гедеш

Нидерланды: Силлессен — Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд — де Рон, Ф. де Йонг, Вейналдум — Промес, Депай, Бабел

Португалия: на пути в финал выиграла группу, куда также попали Италия и Польша, и прошла в полуфинале Швейцарию. Команда не потерпела ни одного поражения в девяти предыдущих поединках во всех турнирах при четырех победах;

Сборная занимает третье место после двух матчей в своей отборочной группе на Евро-2020, отставая от первой Украины на пять очков. Не сможет рассчитывать на защитника Пепе (травма).

Нидерланды: на пути в финал выиграли группу, куда также попали Франция и Германия, и прошли в полуфинале Англию. Команда потерпела одно поражение в семи предыдущих поединках во всех турнирах при четырех победах;

Сборная занимает третье место после двух матчей в своей отборочной группе на Евро-2020, отставая от первой Северной Ирландии на шесть очков. Не имеет кадровых потерь.

Статистика знает 13 матчей между командами. В семи сильнее была Португалия, в двух — Нидерланды. Еще в четырех случаях победитель не определился.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Португалии — ее победа оценивается коэффициентом 2,20, выигрыш Нидерландов — коэффициентом 3,40, ничья в основное время — коэффициентом 3,25.

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