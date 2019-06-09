Когда и где смотреть финал Лиги наций Португалия — Нидерланды
НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями финала Лиги наций между сборными Португалии и Нидерландов.
Финальный матч Лиги наций Португалия — Нидерланды начнется сегодня, 9 июня, в 21.45 по киевскому времени в Порту (Португалия) на стадионе Драгау.
Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.
Что нужно знать о Португалии накануне матча:
— на пути в финал выиграла группу, куда также попали Италия и Польша, и прошла в полуфинале Швейцарию;
— не потерпела ни одного поражения в девяти предыдущих поединках во всех турнирах при четырех победах;
— занимает третье место после двух матчей в своей отборочной группе на Евро-2020, отставая от первой Украины на пять очков;
— не сможет рассчитывать на защитника Пепе (травма).
Что нужно знать о Нидерландах накануне матча:
— на пути в финал выиграли группу, куда также попали Франция и Германия, и прошли в полуфинале Англию;
— потерпели одно поражение в семи предыдущих поединках во всех турнирах при четырех победах;
— занимает третье место после двух матчей в своей отборочной группе на Евро-2020, отставая от первой Северной Ирландии на шесть очков;
— не имеет кадровых потерь.
Ориентировочные составы:
Португалия: Патрисиу — Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру — Карвалью, Данилу, Фернандеш, Бернарду Силва — Роналду, Гедеш
Нидерланды: Силлессен — Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд — де Рон, Ф. де Йонг, Вейналдум — Промес, Депай, Бабел
НВ