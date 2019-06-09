Когда и где смотреть финал Лиги наций Португалия — Нидерланды Сегодня, 17:43 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Susana Vera В матче против Швейцарии Роналду забил три мяча REUTERS/Susana Vera

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями финала Лиги наций между сборными Португалии и Нидерландов.



Финальный матч Лиги наций Португалия — Нидерланды начнется сегодня, 9 июня, в 21.45 по киевскому времени в Порту (Португалия) на стадионе Драгау.

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать о Португалии накануне матча:

— на пути в финал выиграла группу, куда также попали Италия и Польша, и прошла в полуфинале Швейцарию;

— не потерпела ни одного поражения в девяти предыдущих поединках во всех турнирах при четырех победах;

— занимает третье место после двух матчей в своей отборочной группе на Евро-2020, отставая от первой Украины на пять очков;

— не сможет рассчитывать на защитника Пепе (травма).

Что нужно знать о Нидерландах накануне матча:

— на пути в финал выиграли группу, куда также попали Франция и Германия, и прошли в полуфинале Англию;

— потерпели одно поражение в семи предыдущих поединках во всех турнирах при четырех победах;

— занимает третье место после двух матчей в своей отборочной группе на Евро-2020, отставая от первой Северной Ирландии на шесть очков;

— не имеет кадровых потерь.

Ориентировочные составы:

Португалия: Патрисиу — Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру — Карвалью, Данилу, Фернандеш, Бернарду Силва — Роналду, Гедеш

Нидерланды: Силлессен — Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд — де Рон, Ф. де Йонг, Вейналдум — Промес, Депай, Бабел

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